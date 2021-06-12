Magazin Halis Serbest: İznim olmadan Bergen filmini kimse çekemez

Halis Serbest: İznim olmadan Bergen filmini kimse çekemez

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Halis Serbest: İznim olmadan Bergen filmini kimse çekemez

Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp yüzünü yakan, ardından da yaşamına son veren Halis Serbest, yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı sinema filminin çekilmesine itiraz etti. İzni olmadan bu filmin çekilmeyeceğini söyleyen Serbest, sadece Ayça Öztorun’a izin verdiğini söyledi.

12 Haziran 2021, Cumartesi 13:10 Son Güncelleme:
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Eşi Bergen’in önce yüzüne kezzap atan, sonra da şarkıcıyı öldüren Halis Serbest, “Bergen” filminin gündeme gelmesiyle birlikte filmin senaryo ve belgesel kitabının yazarı Ayça Öztorun’a magazinkolik sitesi için konuştu.

“Bergen” filmini çekmeye hazırlanan yapımcı Mine Şengöz’e seslenen Serbest, “Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez” dedi.

Hayat hikâyesini sadece Ayça Öztorun’a anlatan Serbest, filmi de onun çekmesine izin verdiğini belirtti. Ayça Öztorun da Bergen filmi için şu sıralar yönetmenlerle görüşme aşamasında.

SORGULANDIM VE CEZAMI ÇEKTİM

Halis Serbest geçmişte yaşanılan olayların bedelini sadece Bergen ve kendisinin ödemediğini, ailelerin de ödediğini, bundan sonra bu ağır bedelin çocuklarının sırtına yüklenmesine müsaade etmeyeceğini söyledi:

“Bu zamana kadar evliliğim ve çirkin sonucunun nedenini kimseyle konuşmadım. Karşılıklı acılar çektik. Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Bu nedenle filmcilere sesleniyorum; yalan yanlış bilgilerle ve ajitasyonla süsleyeceğiniz filmden vazgeçin. Siz kimden icazet aldınız? Rahmetli Belgin, Bergen olmadan evvel neredeydiniz? Bergen’in ve benim yaşadığım sancılı ilişkiye bu filmi çekmek isteyen Mine Şengöz şahit mi olmuş? Ben mahkemede hâkim ve savcı tarafından sorgulandım ve cezamı çektim. Bu nedenle kimse beni sorgulayamaz. Kafanıza göre yazdığınız filmle toplum nezdinde kimseyi alaşağı edemeyeceksiniz.”


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