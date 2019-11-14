Halit Ergenç ile Bergüzar Korel ilk kez bir reklam filminde oynadı

Reklam filminin tanıtım daveti Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleşti. Çift, markanın sahipleri Emil-Şükran Güzeliş ile birlikte misafirlerine ev sahipliği yaptı.

'Limon, erik ve ekşi şeyler yemek istiyorum'

İkinci oğluna 5.5 aylık hamile olan Bergüzar Korel “İlk hamileliğimde hiç aşermedim. Ama bu kez limon, erik ve ekşi şeyler yemek istiyorum. Ali kardeşini hevesle ve sabırsızlıkla bekliyor.

Bergüzar Korel şarkı söyledi

Adına henüz karar vermedik, ama abisi gibi kısa ve eski bir isim düşünüyoruz” dedi. Bergüzar Korel gecede şarkı da söyledi.

Müge Dağıstanlı/ POSTA

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