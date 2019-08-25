Halit Ergenç serveti geri çevirdi

2004-2012 arası yayınlanan, 'House' dizisinin yerli versiyonu çekiliyor.

'Dr.House'u canlandırması için önce Ozan Güven'in adı geçmiş, ancak bu rolü Halit Ergenç kapmıştı.

Fakat eşi Bergüzar Korel'in hamileliği nedeniyle ailesine vakit ayırmak isteyen Ergenç son anda vazgeçti.

Yerine gelen isim, Erdal Beşikçioğlu. Oyuncu bölüm başı 80 bin TL'ye ''Evet'' dedi. Yapımcılar kâra geçti. Çünkü Halit Ergenç haftalık 250 bin, aylık 1 milyon TL alacaktı.