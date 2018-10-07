Bir magazin programında ortaya atılan iddia ile gündeme gelen ve boşanacakları konuşulan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Etiler'de yemek yedikleri mekandan el ele çıktı.

Kameralara yakalanan çift, iddialara ''Söylentiler gerçekten çok üzücü. Bizim çocuğumuz var. Herkes kendine gelsin'' diyerek sert tepki gösterdi.

'ORTAYA TUHAF ŞEYLER ÇIKTI'

Halit Ergenç, Ortaköy'de ev baktığı için çıkan ayrılık haberleriyle ilgili, ''Yeğenime ev bakmaya gitmiştik. Emlakçı, 'Kimin için bakıyorsunuz?' diye sordu. Yeğenim 'Bana bakıyoruz' dedi. Sonra ortaya böyle tuhaf şeyler çıktı. Bunlar çok ayıp şeyler. Gördüğünüz gibi boşanmıyoruz'' açıklamasını yaptı.

(Milliyet)