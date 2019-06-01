Halit Ergenç saat 10.00 sıralarında Etiler’de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti.

YUMRUK ATIP KAÇTILAR

Ergenç, yavaşlayarak makas atan aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu. Halit Ergenç’e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Halit Ergenç’in Etiler Polis Merkezi’ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Halit Ergenç'e saldırı anının görüntüleri olay sırasında orada olan bir kişi tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde bir kadının saldırganlara, ‘Lütfen’ diye bağırarak sakinleştirmeye çalışması dikkat ediyor.

İşte Halit Ergenç’e trafikte saldırının görüntüleri....

YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Ergenç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Halit Ergenç olayı şöyle anlattı:

"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.



