Türkiye Halk otobüsünü durdurup basamakta ayakkabısının bağcıklarını bağladı

Halk otobüsünü durdurup basamakta ayakkabısının bağcıklarını bağladı

Türkiye

Halk otobüsünü durdurup basamakta ayakkabısının bağcıklarını bağladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünü durduran bir genç, araca binmek yerine basamaklarında ayakkabısının bağcıklarını bağladı.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 19:51 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, 23 Temmuz’da meydana gelen olayda, Ferdi Coşkun yönetimindeki halk otobüsü, İstiklal Caddesi’nde otobüs durağına yaklaşmaya çalıştığı sırada bir genç tarafından durduruldu. Genç, araca binmek yerine otobüsün basamaklarında ayakkabısının bağcıklarını bağladı, daha sonra da yaya olarak yoluna devam etti. Duruma sinirlenen şoför Coşkun, koltuğundan kalkıp otobüsten indiğinde genç olay yerinden uzaklaştı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA

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