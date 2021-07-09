Türkiye Halk ozanı Ahmet Yurt hayatını kaybetti

Halk ozanı Ahmet Yurt hayatını kaybetti

Türkiye

Halk ozanı Ahmet Yurt hayatını kaybetti

Tunceli'nin ünlü halk ozanlarından 'Hozatlı Ahmet Yurt Dede' olarak bilinen Ahmet Yurt 87 yaşında hayatını kaybetti.

09 Temmuz 2021, Cuma 13:19 Son Güncelleme:
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Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde 'Eşrefoğlu' türküsünü seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Yurt'un eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce hayatını kaybetmişti. Cenazesi yarın toprağa verilecek Ahmet Yurt'un vefatı üzerine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

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