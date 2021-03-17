Halka tatlısı tarifi ve yapılışı: Halka tatlısı nasıl yapılır?

Çıtırlığını uzun süre kaybetmeyen halka tatlısı tarifi ile mideleriniz bayram edecek. Sevdiklerinize hazırlamak için halka tatlısı tarifi arıyor ya da halka tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Halka tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

HALKA TATLISI TARİFİ

Halka tatlısı malzemeleri

2 adet yumurta

140 gram ayçiçek yağı

160 gram süt

180 gram yoğurt

180 gram irmik

320 gram un

1/2 paket kabartma tozu

Kızartma yağı

Şerbeti için:

4 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1/4 parça limon suyu

Halka tatlısı yapılışı

Şerbetin yapılışı:

Tencere içerisine, 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı soğuk su koyun ve yüksek ısıda kaynatın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra limon suyu ilave edin ve karıştırın. Ardından ocak ısısı en düşük ısı konumuna ayarlayın. Tencere açık olacak şekilde 15 dakika süre ile tekrar kaynatın ve ocaktan alın. Şerbeti yapıp bir gün bekledikten sonra kullanırsanız, halka tatlınız daha güzel olur. Halka tatlısı koyu ve soğuk şerbetle yapılır.

Hamurun yapılışı:

Bir kaseye yumurta kırın ve karıştırın. Üzerine süt, yoğurt, ayçiçeği yağı ilave edin ve çırpın. Hamur yoğurma kabı içine elenmiş un, irmik, kabartma tozu koyun ve karıştırın. Unu havuz olacak şekilde koyun ve havuz içine kase içindeki karışımı ilave edin, hamuru yoğurun. Hamuru en az 30 dakika dinlendirin. Ardından ucuna yıldız uç takılmış krema sıkma torbasına doldurun. Hamuru fazla kızgın olmayan yağ içine halka şeklinde sıkın ve pembemsi renk alıncaya kadar kızartın. Kızarmış hamuru, soğuk şerbet içerisine atın ve en az 1 dakika bekletildikten sonra çıkartın.



