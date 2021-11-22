Halle Berry: Kaburgamın kırılmasından daha acı vericiydi
Dünyaca ünlü ve Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry (55), hem başrol oynadığı hem de yönetmenliğini yaptığı filmi 'Bruised' ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. İşte ünlü ismin açıklamaları...
22 Kasım 2021, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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'Bruised' filmindeki dövüş sahnesinin çekiminde kaburga kemiği kırılan Halle Berry, "Kendimi izlemek zorunda kalmak, kaburgamın kırılmasından daha acı vericiydi" dedi.
'ZOR BİR DENEYİM'
55 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, rol aldığı filmleri hiç izlemediğini, bu kez yönetmen koltuğunda oturduğu için kendisini defalarca izlemek zorunda kalmanın zor bir deneyim olduğunu söyledi.
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