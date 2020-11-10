Halo 4’ün PC’ye geleceği tarihi belli oldu

Halo 4 PC çıkış tarihi için serinin geliştiricisi 343 Industries, 17 Kasım’ı gösterdi. Halo'nun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, Halo 4'ün "remastered" sürümünün Master Chief Collection'a eklenecek son oyun olduğu da açıklandı.

343 Industires tarafından geliştirilen ilk Halo oyunu oyun Halo 4, 2012 yılında Xbox 360 konsollarına çıkmıştı.

Halo 4'ün de içerisinde bulunduğu Halo: Master Chief Collection'a Steam'den erişilebiliyor. İçerisinde Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo: 3, Halo 3: ODST, Halo 4'ün bulunduğu bu paketin Steam fiyatı ise 61 TL.