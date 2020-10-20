Halsey imajını değiştirdi

Ünlü şarkıcı Halsey, TikTok'ta yayınladığı bir videoda kazıttığı saçlarıyla yeni imajını gösterdi. 26 yaşındaki şarkıcı, perukla çıktığı kamera karşısında peruğunu çıkartarak kazıttığı saçlarıyla kaldı ve "Yaptım" dedi.









Saçlarında sık sık değişiklik yapmasıyla dikkat çeken Halsey, daha önce 2015 ve 2017 yıllarında da saçlarını kazıtmıştı. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Amerikalı şarkıcı Halsey, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında Türkiye'den paylaşımlar yapmasıyla Türk hayranlarını heyecanlandırmıştı. Twitter'ın Türkiye gündeminde trend haline gelen Halsey, Türkçe olarak “Herkes sakin olsun lütfen” mesajı yazmıştı.







