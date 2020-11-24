Magazin Haluk Bilginer 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu'yu anons etti

Haluk Bilginer 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu'yu anons etti

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Haluk Bilginer 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu'yu anons etti

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan ismi Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden açıkladı.

24 Kasım 2020, Salı 14:19 Son Güncelleme:
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puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle geçen yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazananaluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı ödülü kazanan ismi açıkladı. Bu yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Responsible Child filmindeki performansıyla Billy Barratt kazandı.

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66 yaşındaki usta aktör, corona virüs salgını nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla kazananların açıklandığı törene İstanbul Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden yapılan bağlantıyla katıldı.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği 48. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Play filmindeki rolüyle Emma Bading'in oldu. 


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