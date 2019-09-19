Emmy Ödülleri'nin bu yılki aday listesinde Haluk Bilginer "Şahsiyet" dizisindeki Agâh Beyoğlu rolündeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu Emmy Ödülleri 25 Kasım'da gerçekleşecek törende dağıtılacak. Haluk Bİlginer'in aday olduğu kategorinin diğer adaylarıysa şöyle:

En İyi Performans (Aktör)

Haluk Bilginer - Şahsiyet (Persona)

Christopher Eccleston - Come Home

Raphael Logam - Impuros (Impure)

Jannis Niewöhner- Beat

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