Haluk Bilginer'e evde Emmy daveti
Haluk Bilginer ‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle New York’ta düzenlenen ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilmişti. Müge Dağıstanlı/ POSTA
Oyuncunun, boşandıktan sonra 2017’de yeniden döndüğü Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer için bir davet verecek. Evde düzenlenecek partiye çiftin yakın dostları katılacak.
Onur Saylak'ı ilk kutlayanlardan biri Tuba Büyüküstün oldu
Bu arada ‘Şahsiyet’in yönetmeni, oyuncu Onur Saylak’ı telefonla ilk kutlayanlar arasında 6 yıllık evliliğin ardından 2 yıl önce boşandığı Tuba Büyüküstün vardı.
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