Oyuncunun, boşandıktan sonra 2017’de yeniden döndüğü Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer için bir davet verecek. Evde düzenlenecek partiye çiftin yakın dostları katılacak.

Onur Saylak'ı ilk kutlayanlardan biri Tuba Büyüküstün oldu

Bu arada ‘Şahsiyet’in yönetmeni, oyuncu Onur Saylak’ı telefonla ilk kutlayanlar arasında 6 yıllık evliliğin ardından 2 yıl önce boşandığı Tuba Büyüküstün vardı.





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