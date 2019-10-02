The Borgias ve The Bletchley Circle gibi önemli yapımların sahibi, BAFTA Ödüllü senarist Guy Burt tarafından yazılan Alex Rider dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer de bulunuyor.

Dizi, Anthony Horowitz'in yazdığı 'Point Blanc' adlı kitaptan uyarlandı ve ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Başrol Alex Rider karakterini ise Otto Farrant canlandıracak. Dizinin bilinen diğer oyuncuları arasında Andrew Buchan, Stephen Dillane, Vicky McClure, Brenock O’Connor ve Ronkee Adekoluejo gibi isimler bulunuyor.

Dizi, MI6 için çalışan Alex adlı ajanın hayatını konu alıyor.