Haluk Bilginer'in 'kötü adam' olduğu 'Alex Rider' dizisinden ilk fragman
Şahsiyet dizisindeki 'Agah Bey' rolüyle Uluslararası Emmy Ödülü'ne aday olan Haluk Bilginer, yeni dizisi Alex Rider ile de görücüye çıkıyor. Alex Rider dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Haluk Bilginer yeni dizisinde kötü adam Dr. Greif karakterini canlandıracak.
The Borgias ve The Bletchley Circle gibi önemli yapımların sahibi, BAFTA Ödüllü senarist Guy Burt tarafından yazılan Alex Rider dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer de bulunuyor.
Dizi, Anthony Horowitz'in yazdığı 'Point Blanc' adlı kitaptan uyarlandı ve ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.
Başrol Alex Rider karakterini ise Otto Farrant canlandıracak. Dizinin bilinen diğer oyuncuları arasında Andrew Buchan, Stephen Dillane, Vicky McClure, Brenock O’Connor ve Ronkee Adekoluejo gibi isimler bulunuyor.
Dizi, MI6 için çalışan Alex adlı ajanın hayatını konu alıyor.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">First Look: Watch the teaser trailer for Alex Rider, the TV series. Coming soon. <a href="https://twitter.com/hashtag/AlexRiderTV?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AlexRiderTV</a> <a href="https://t.co/H9AiYUGVvQ">pic.twitter.com/H9AiYUGVvQ</a></p>— Alex Rider TV (@AlexRiderTV) <a href="https://twitter.com/AlexRiderTV/status/1178695237377634305?ref_src=twsrc%5Etfw">September 30, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>