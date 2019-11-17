Haluk Levent: Şişkin ego bazılarımızı sürüngen yaptı

Ağır sözler

Haluk Levent kendisine hırsızlık imasında bulunan Cem Yılmaz’ı adını vermeden hedef aldı!

Rock’çı, takipçilerine Twitter’dan şöyle seslendi: “Kahramanlarınızı ünlülerden seçmeyin. Yetenek var diye onları ilahlaştırmayın! Şişkin ego ve kibir bazılarımızı çıngıraklı sürüngen yapmış.

Rezil ve şımarık tavırlarımız karşısında ezilip, bizleri cool sanmayın! Konserlerimize, filmlerimize, tiyatrolarımıza gelin. Ama kokuşmuş, yapay, vıcık vıcık, kompleksli hallerimizi bunların dışında tutun. Her yaptığımızı savunmayın! Sanatı yüceltin, kişileri değil.”

Gösteriden çıkardı

Cem Yılmaz tepkiler üzerine gösterisinden ‘Haluk Levent ve vurgun’ bölümünü çıkardı. “Haluk Levent ile ilgili bir şey söyledim. ‘Çok iyi insandır’ diye mesaj yağdı. Ya tamam, şaka yapıyoruz. Millet iyice delirdi” dedi.

Bu arada Cem Yılmaz’ın son gösterisinde Behzat-Süheyl Uygur kardeşler için yaptığı espri de sorun oldu!

Cem Yılmaz “Çocuklar babalarından geriye düşüyor, Nejat Uygur’a bak, Süheyl ve Behzat Uygur’a bak” diye espri yaptı. Behzat Uygur’dan cevap gecikmedi: “Baban Nejat Uygur ise önüne geçmek zor. Bu arada oğlun Kemal şanslı çocuk.”

Ne olmuştu?

Cem Yılmaz geçen hafta Zorlu PSM’deki gösterisinde AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent’e takılmıştı. “Büyük vurgun, yakında sinemalarda” deyince salon buz kesmişti.

Bu sözleri ‘ekşi sözlük’te okuyan Haluk Levent “Sevgili Cem Yılmaz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Değilse açıklar mısın? 1 TL cebime girmişse şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim” demişti.



