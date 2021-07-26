Magazin Haluk Levent'ten duygulandıran 'Elfida' paylaşımı

Haluk Levent'ten duygulandıran 'Elfida' paylaşımı

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Haluk Levent'ten duygulandıran 'Elfida' paylaşımı

Şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 15 yıl önce yaşamını yitiren Elfida Beyzanur'u andı. Geçtiğimiz günlerde 'Elfida' şarkısının hüzünlü hikayesini de anlatan Levent, paylaşımında "Beyzam, güzelim! Hep aklımda kalacaksın! (Elfida)" notunu yazdı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 11:22 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Elfida' isimli şarkısının hikayesini paylaşan Haluk Levent, "Polemikleri bitirmek için bunu paylaştım. Bu konuya açıklık getirmek istedim" demişti.

Levent, Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımda ise 15 yıl önce yaşamını yitiren Elfida Beyzanur'u andı. AHBAP Derneği'nin de başkanı olan Levent paylaşımında "Bugün yıl dönümün. Tam 15 yıl olmuş seni yitireli. Beyzam, güzelim! Hep aklımda kalacaksın! (Elfida)" notunu yazdı.

ELFİDA'NIN HİKAYESİ NEDİR?

Haluk Levent, kişisel Twitter hesabından Elfida şarkısının hikayesini geçtiğimiz günlerde paylaşmış ve duygusal hikayeyi böyle anlatmıştı:

"Son dönemlerde Elfida şarkısı üzerinden çok konuşuldu. Polemiklere girildi. Hala Twitter'da Elfida'nın bir genç kız olduğu vs. türlü türlü şeyler söyleniyor. Bu konuya açıklık getirmek istedim. Birincisi Elfida ismi sonradan verilmiş bir isim. Adı Beyzanur kızımızın. 4 yaşlarındayken tanıştım bu kızımızla. Babası Murat Çelik bir emekçiydi. Kızın amansız hastalıkla mücadelesi için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidiyordum. Doktorlarla görüşüyordum. Detayları burada anlatmak istemiyorum ama çok uğraştık."


ELFİDA, BEYZANUR İSİMLİ BİR KIZ ÇOCUĞU İÇİN KALEME DÖKÜLMÜŞ

"Bir gün doktorların odasındaydım ve doktorlardan biri bana dedi ki: 'Haluk Bey, bu kızı gözden çıkartın.' Yanımda da müzisyen arkadaşım Emrah Aydoğdu var. Emrah, 'Gözden çıkarılan kadın anlamı Osmanlıca'da Elfida.' dedi. Belki tam birebir anlamı olmuyordu ama bir kavram olarak çok uyuyordu. Tabii biz birbirimize sarılıp ağladık. Gerçekten Beyzanur'u çok seviyordum."

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