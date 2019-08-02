Hamburg’da 1 milyar Euro değerinde kokain ele geçirildi
Almanya’nın Hamburg kentinde Uruguay’dan gelen bir yük gemisinden çıkan 4.5 ton ağırlığındaki kokainin değerinin bir milyar Euro olduğunu açıklandı.
Yetkililer 211 spor çantasında saklanan kokainin Almanya’da şimdiye kadar ele geçirilen en büyük miktarda uyuşturucu olduğunu duyurdu. Ele geçirilen kokainin güvenlik birimleri nezaretinde imha edildiği de belirtildi.
SOYA FASULYESİ DİYE YÜKLENMİŞ
Hamburg Limanı’nda Uruguay’dan gelen yük gemisinde yapılan aramalarda bulunan kokainin, gemiye soya fasulyesi olarak yüklendiği öğrenildi.
Hürriyet