Hamburger sevenlerin asla vazgeçemeyeceği hamburger ekmeği tarifi oldukça kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için hamurger ekmeği tarifi arıyor ya da hamburger ekmeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "Hamburger ekmeği tarifi, hamburger ekmeği nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Hamburger ekmeği tarifi

Hamburger ekmeği malzemeleri

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 yumurta

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Beyaz susam

Hamburger ekmeği yapılışı

Öncelikle süt, şeker ve kuru mayayı bir kapta karıştırın. Ardından tuz ve un haricinde tüm malzemeyi ekleyin ve çırpmaya devam edin. Ardından unu yavaş yavaş ekleyin ve tuzunu ilave edin. Hamuru, ele yapışan yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Son olarak hamurun üstünü streç film ile kaplayın ve ılık bir yerde 40 dakika mayalanması için bekletin. Mayalanan hamuru, un serpilmiş tezgaha alın ve havasını almak için yoğurun. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye dizin. Bu malzemeden toplan 8 adet hamburger çıkabilir. Yaptığınız bezeleri tepsiye dizin ve 15 dakika üzerini örtüp bekletin. Tepsi mayasını aldıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, beyaz susamları serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alınca yeniden üzerini örtün ve hamburger ekmeklerinizi dinlendirin.