Hamburger köfte tarifi ve yapılışı: Hamburger köfte nasıl yapılır?
Ev yapımı hamburgerin lezzeti başka oluyor. Evde kendi fast-food'unu yapmak isteyenler "hamburger köfte nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, kaç dakikada hazırlanır? Hem sağlıklı hem de lezzetli hamburger köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
28 Temmuz 2021, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
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Lezzetine bayılacağınız hamburger köfte tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için "hamburger köfte tarifi" arıyor ya da "hamburger köfte nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Hamburger köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
HAMBURGER KÖFTE TARİFİ
Hamburger köfte malzemeler
- 600 gram kıyma
- 1 soğan
- 1 yumurta
- 2-3 yemek kaşığı galeta unu
- 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
Soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra kıymaya karıştırın. Tuz, karabiber, kimyon, galeta unu, kıyılmış maydanoz ve yumurta ekleyip iyice yoğurun. Kıymayı dört eşit parçaya bölerek yassı yuvarlak köfteler hazırlayın ve yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin. Köfteleri hamburger ekmeklerinin içine yerleştirin. Dilediğiniz yardımcılarla ve soslarla birlikte servis edin.
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