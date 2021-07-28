Hamburger köfte tarifi ve yapılışı: Hamburger köfte nasıl yapılır?

Lezzetine bayılacağınız hamburger köfte tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için "hamburger köfte tarifi" arıyor ya da "hamburger köfte nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Hamburger köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

HAMBURGER KÖFTE TARİFİ

Hamburger köfte malzemeler

600 gram kıyma

1 soğan

1 yumurta

2-3 yemek kaşığı galeta unu

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

Tuz

Karabiber

Kimyon

Hamburger köfte yapılışı

Soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra kıymaya karıştırın. Tuz, karabiber, kimyon, galeta unu, kıyılmış maydanoz ve yumurta ekleyip iyice yoğurun. Kıymayı dört eşit parçaya bölerek yassı yuvarlak köfteler hazırlayın ve yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin. Köfteleri hamburger ekmeklerinin içine yerleştirin. Dilediğiniz yardımcılarla ve soslarla birlikte servis edin.



