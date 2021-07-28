Yemek Hamburger köfte tarifi ve yapılışı: Hamburger köfte nasıl yapılır?

Hamburger köfte tarifi ve yapılışı: Hamburger köfte nasıl yapılır?

Yemek

Hamburger köfte tarifi ve yapılışı: Hamburger köfte nasıl yapılır?

Ev yapımı hamburgerin lezzeti başka oluyor. Evde kendi fast-food'unu yapmak isteyenler "hamburger köfte nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, kaç dakikada hazırlanır? Hem sağlıklı hem de lezzetli hamburger köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

28 Temmuz 2021, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Lezzetine bayılacağınız hamburger köfte tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için "hamburger köfte tarifi" arıyor ya da "hamburger köfte nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Hamburger köftesi tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

HAMBURGER KÖFTE TARİFİ

Hamburger köfte malzemeler

  • 600 gram kıyma
  • 1 soğan
  • 1 yumurta
  • 2-3 yemek kaşığı galeta unu
  • 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Hamburger köfte yapılışı

Soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra kıymaya karıştırın. Tuz, karabiber, kimyon, galeta unu, kıyılmış maydanoz ve yumurta ekleyip iyice yoğurun. Kıymayı dört eşit parçaya bölerek yassı yuvarlak köfteler hazırlayın ve yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin. Köfteleri hamburger ekmeklerinin içine yerleştirin. Dilediğiniz yardımcılarla ve soslarla birlikte servis edin. 

İlgili Haberler
Fırında patates köfte tarifi ve yapılışı: Fırında patates köfte nasıl yapılır?Ekmeksiz köfte tarifi ve yapılışı: Ekmeksiz köfte nasıl yapılır?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
İsviçre Alpleri ve Lihtenştayn
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Alaçatı'dan dünyaya uzanan dondurma serüveni: Dondurmino
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (28 Temmuz 2021)