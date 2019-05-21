Hamdi Alkan boşanma iddialarına cevap verdi

İki haftalık Amerika seyahatinden bugün dönecek olan Selen Görgüzel’in, Hamdi Alkan ile oturup konuştuktan sonra bir karar alacağı iddia edildi.

Hamdi Alkan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Son bir yıldır bu dedikodu peşimizi bırakmıyor. Ayrılmadık, boşanma asla söz konusu değil. Selen kızımız İlknaz’ı okula yerleştirmek için New York’a gitti. Seyahati de biraz uzattı. 5 yıldır evliyiz. Aramızda henüz hiçbir kriz çıkmadı.”

Hamdi Alkan geçenlerde de şu sözleriyle kafaları karıştırmıştı:

“Selen Hanım albüm peşinde. Ben de kızlarımızın peşinde koşturuyorum. Öyle gidiyoruz işte.”

DEDİKODU BÖYLE ÇIKTI

Hamdi Alkan’ın “Bu dedikoduyu kim, nereden çıkarıyor?” sorusuna şunlar sebep oldu:

1) Hamdi Alkan 2016’da mide küçültme ameliyatı olup 60 kilo zayıfladı. Ameliyattan sonra psikolojisinin değiştiği, Selen Görgüzel’in buna dayanamadığı söylendi.

2) Yıllar sonra ‘İmdat’ şarkısıyla müziğe dönen Selen Görgüzel’in ‘ayrılık’ haberiyle reklam yaptığı iddia ediliyor.

3) Selen Görgüzel geçenlerde bir davete derin yırtmaçlı elbiseyle katıldı. Hamdi Alkan eşinin tarzı için şu yorumu yaptı:

“Konuyu açmayayım, Selen açmış açacağı kadar.” Çift kameralar önünde gerildi. Görgüzel “Hamdi Bey’in beni engellemeye hakkı yok” dedi.

4) Sahnelere dönen Selen Görgüzel’in son günlerde yakın çevresine evliliğiyle ilgili dert yandığı da söylentiler arasında.

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