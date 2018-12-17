Hamdi Alkan'ın eski ve yeni eşi bir arada

Hamdi Alkan'ın eski ve yeni eşi bir arada Kanal D'de deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın samimi ve neşeli sunumuyla ekrana gelen '2.Sayfa' yine çok farklı bir habere imza attı