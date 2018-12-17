Hamdi Alkan'ın eski ve yeni eşi bir arada
Kanal D'de deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın samimi ve neşeli sunumuyla ekrana gelen '2.Sayfa' yine çok farklı bir habere imza attı
Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör ve yeni eşi Selen Görgüzel Alkan çok ses getirecek bir buluşmaya imza attı.
'Hayat Akarken' programı ile hafta içi her gün teve2'de izleyicileriyle buluşan Selen Görgüzel Alkan, Canan Hoşgör'ü programına konuk etti.
Program öncesi Kanal D'deki '2.Sayfa' kamerasına konuşan ikili ses getirecek açıklamalarda bulundu.
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