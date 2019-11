Hamile bir kadına 'Ne kadar kilo almışsın' demek bir şiddettir

Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor?

Her şey yolunda. Hayatımıza yeni bir heyecan eklendi biliyorsun, oğlum Demir. Her anne gibi önceliğim bebeğim. Bir taraftan da çalışmayı çok seviyorum çünkü anne olsak da bizi çalışmak ve üretmek ayakta tutuyor. Hem duygusal hem de ekonomik yönden her anne ve babanın mutlu olmasını diliyorum.

Yeni bir projeyle karşımızdasınız. ‘Konuşalım’ programıyla kadınların sözcüsü olacaksınız. Temanız neden kadın?

Çünkü kadın susarsa toplum susar. Kadın ezilirse tüm toplum ezilir. Kadın kadının hakkını savunmazsa gün gelir savunacak hiçbir şeyimiz kalmaz. Ben de bir kadınım; hem de kadın konusunda dertlenen ve elini taşın altına koymaya her an hazır bir kadın. Bu programda konuşamadığımız şeyleri konuşacağız.

Bir dünya güzeli olarak misyonum sessizlerin sesi olmak

Sizi buraya getiren yolun öncesi var tabii...

Evet, yedi yıldan beri Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun Türkiye sözcüsüyüm. Songül Öden’le birlikte birçok projede yer aldık. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, hem çocuklara hem kadınlara destek olmaya çalışan bir kurum. Aile planlaması, cinsel ve üreme sağlığı, çocuk evliliklerinin sonlandırılması gibi konularda destek vermeye çalışıyor.

Böyle bir kurum olduğunu bilmeyen çoktur.

Bu kurumun kadına yönelik şiddete dair çok ciddi çalışmaları var. Şiddet her geçen gün azalmak yerine gittikçe artıyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Herkes de hissetmeli. Kimse “Bana bir şey olmaz” dememeli. Şiddetle mücadele etmek için başınıza gelmesini beklemeyin. Ben çocukluğumdan beri bu sorumlukların bilincindeydim.

Göz önünde olunca sorumluluklarınız da o oranda artıyor...

Evet. Bir dünya güzeli olarak misyonum da sessizlerin sesi olmaktır. Mağdur birine yardım etmeyi daha ilkokul sıralarında öğrendim. Kadın ve çocuklara yönelik şiddet beni çok endişelendiriyor ve üzüyor. Programın ismini ‘Konuşalım’ koyduk, çünkü problemlerin temeline inmedikçe ve gerçekleri konuşup masaya yatırmadıkça çözüm olmaz.

Bu kadar derin ve kökleşmiş bir konuyu konuşarak çözmek mümkün mü?

Mesele çok konuşmak değil gerçeği konuşmak. Konuştukça nelere ihtiyacımız olduğu ortaya çıkacak. Toplumun her kesiminde şiddete maruz kalınabiliyor. Gerçekleri konuşmadıkça ve gerekli önlemleri almadıkça da çözüm bulunamıyor.

Programda neler konuşacaksınız?

Öncelikle şiddetin tanımını yapmalıyız. Şiddet sadece fiziksel olmuyor. Psikolojik ya da duygusal olabilir. İnsanlar uğradıkları şiddeti çoğu zaman normal zannediyor. Tıpkı çok gürültülü ortamda çalışıp buna alışan ve maruz kaldığı gürültü nedeniyle işitme kaybı yaşayanlar gibi...

AIDS ülkemizde bir tabu ve bunu kırmalıyız

Belki de en zoru tabuları kırmak...

Zor olsa da tabuları konuşacağız. Sorunlara ışık tutalım ki, kanun yapıcıların da dikkatini çekelim... Devletin bizi daha çok koruması gerekiyor. Ayrıca sağlık konularımız da olacak. Gençler çok büyük tehlike altında mesela. AIDS ülkemizde bir tabu ve bu tabuyu kıramazsak çocuklarımızı koruyamayacağız. Gerçekleri ve bilgiyi saklamak mutsuz hayatlara ve potansiyelini ortaya koyamayan bir nesle yol açar.

Bazı meslekler istismara daha mı açık sizce?

Hayır, buna inanmıyorum. İstismar her sektörde, sokakta ve hatta evde olabiliyor. Bankada, hastanede, çocuk yuvasında ve yurtlarda bile olabilir, oluyor. Şiddet sadece kadın erkeğin meselesi değil bu bir insan meselesi.

Siz şiddete uğrasanız bunu açıklar mısınız?

Elbette. Bu bir sorumluluk. Saklamak şiddetin tonunu da şeklini de artırır. Benim başıma gelen bir şey eğer topluma hizmet edecekse anlatırım. Saklamam.

Aile olmak çok güzel

Evlilik hayatı nasıl?

Aile olmak çok güzel.

Nasıl bir anne oldunuz?

Anne olarak çocuğumun mutlu ve sağlıklı bir birey olabilmesi için büyük sorumluluk hissediyorum. Ona her şeyden önce bir birey olarak saygı duyuyorum ve tabii çok seviyorum. Bir zamanlar benim de küçük bir çocuk olduğumu unutmayarak yaklaşıyorum Demir’e. Çocuğuma elimden geldiğince ihtiyacı olanları sunacağım ve ona rehberlik ederek seçimlerinde özgür bırakacağım.

Aşk ne durumda? Baki mi?

Neyin baki olmasını istersek emek vermemiz gerekir. Bu, dünyadaki her tür ilişki için aynı bence. İnişler çıkışlar, sorunlar olur. Önemli olan saygıyla var olan, sevgiyle pekişen ilişkileri emek vererek sürdürülebilir kılmak.

Hamileliğinizin son demlerinde dans ederken bir video paylaştınız. Bu çok konuşuldu.

Ünlülerin hamileliklerini çok göz önünde geçirmesi bazı kesimlerin tepkisini çekiyor. Hamilelik sürecini her kadın istediği gibi yaşar. Kimse buna karışamaz. Hamile değilken göz önünde olan biri neden hamileyken saklansın ki? Doğadan gelen o güzel süreci saklamanın hiçbir anlamı yok.

Sosyal medyada saygı yok

Siz hiç şiddete uğradınız mı?

Kimin başına gelmiyor ki? Hamile bir kadına “Ne kadar da kilo almışsın” ya da yeni anne olmuş bir kadına “Doğumdan sonra kilo veremedin” demek de şiddettir. Şu an şiddete en yakın örnek bence sosyal medya. Sosyal medyada saygı yok. Herkes istediğini yazıyor. Sorumluluklarımız ve birbirimize saygı çerçevesinde sınırları belirlememiz gerekir.

Kadınlar şiddet konusunda ne kadar bilinçli?

Sadece erkekleri suçlayarak ya da meselenin dışında tutarak bir yere varamayız. Erkeği doğuran, besleyen, büyüten kadındır. Kadınlar ne kadar bilinçli olursa doğurduğu çocuklar da o kadar sağlıklı bireyler olur.

Çocuklara uygulanan şiddet ve taciz de artıyor. Yeni bir anne olarak etkileniyorsunuzdur...

Ben zaten çok duygusal bir insanım. Çocuklar konusunda her daim hassasım ama anne olunca iyice arttı bu.

Çocuklarınıza bağırmayın

Sizce şiddet nerede başlıyor?

Şiddetin temeli ailede atılıyor. Erkek ya da kadın aile içi şiddete maruz kaldıysa ilerideki hayatında şiddete meyilli olabiliyor. Anne baba olmanın sorumluluklarını yerine getirmek her şeyin başlangıcı olabilir. Çocuklarımıza bağırmayacağız. Onların gönüllerini kazanarak doğruyu anlatacağız. Çocuklarımızı uyarırken, “Onu yapma! Tam dayaklıksın” ya da “Sen ne anlarsın” gibi onları değersiz hissettirecek davranışlarda bulunmamalıyız. Çünkü onların en güvendiği kişiler anne ve babalarıdır.

Yüreklerde yer edecek bir müzikalde oynamayı isterim

Uzun zamandır neden ekranlarda yoksunuz?

İdeallerime, kariyer planlarıma uygun bir dizi ya da sinema filmi teklifi olursa değerlendiririm elbette. Benim hayalim müzikaldir. İnsanların yüreklerinde, zihinlerinde yer edecek bir müzikalde oynamayı çok isterim.

Güzelliğim ve kişiliğim nedeniyle kısmetime bu görev düştü

Dünya güzeli olmayı hayal ediyor muydunuz?

Böyle bir hayalim yoktu. Ben ailem tarafından potansiyelimin ve yeteneklerimin farkına vararak eğitildim. Duyarlı bir çocuktum. Bu enerji benim hep içimdeydi. Sonradan öğrendim ki bu yarışmada bir amaç var; dünya güzeli seçildiğinizde bir yıl sessizlerin sesi olmak için tüm dünyada ihtiyacı olan insanların yanında olup farklı konularda, farklı ülkelerde projeler gerçekleştiriyorsunuz ve yaşadığınız sürece de bu misyonu taşıyorsunuz. Kısmetime güzelliğim ve kişiliğim nedeniyle bu görev düştü.

Alev GÜRSOY CİMİN / alev.gursoy@posta.com.tr