Bilim & Teknoloji Hamile erkek emojisine onay verildi

Hamile erkek emojisine onay verildi

Bilim & Teknoloji

Hamile erkek emojisine onay verildi

Hamile kadın emojisine şimdi de hamile erkek ve hamile kişi emojileri ekleniyor. Unicode Konsorsiyumu, iki yeni emojiyi 14.0 sürümü için resmen onayladı.

21 Eylül 2021, Salı 09:58 Son Güncelleme:
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Emojilerin merkez bankası olarak tanımlanan Unicode Konsorsiyumu, 14.0 sürümündeki 37 yeni emoji karakterinin son listesini onayladı.

Onaylanan emojiler arasında 'hamile erkek' ve herhangi bir cinsiyet ile tanımlanmayan 'hamile kişi' emojisi de bulunuyor.

Emojipedia'dan yapılan açıklamada, "Yeni hamilelik seçenekleri trans erkekler, ikili cinsiyeti tanımayan kişiler veya kısa saçlı kadınlar tarafından temsil edilmek için kullanılabilir. Elbette, bu emojilerin kullanımı bu gruplarla sınırlı değil. Erkekler hamile olabilir. Bu, gerçek dünya (örneğin, trans erkekler) ve kurgusal evrenler (örneğin, 1994 yapımı "Junior" filmindeki Arnold Schwarzenegger) için geçerlidir. Her cinsiyetten insanlar da hamile olabilir. Şimdi bunu temsil eden emojiler var." denildi.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının görüşü ise şimdiye kadar hamile bir erkek emojisinin "çok büyük bir eksiklik" olduğu ve Unicode Konsorsiyumu'nun kararının geç çıktığından yana. Ancak yeni emojilere tepki gösterenler de oldu.

Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler, konsorsiyum tasarımlarının stilize edilmiş versiyonlarını kendi işletim sistemlerinde kullanıyor. Farklı işletim sistemlerinde emojiler için herhangi bir çıkış tarihi onaylanmadı.

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