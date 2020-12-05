Doğum Öncesi Hamile kadın komadayken doğum yaptı

Hamile kadın komadayken doğum yaptı

Doğum Öncesi

Hamile kadın komadayken doğum yaptı

Corona virüs nedeniyle ilaçla sokulduğu komada doğum yapan kadın, komadan çıktıktan sonraki duygularını paylaştı.

05 Aralık 2020, Cumartesi 14:43 Son Güncelleme:
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ABD’nin Washington eyaletinin Vancouver kentinde 27 yaşındaki Angela Primachenko, koronavirüs nedeniyle ilaçla sokulduğu komadayken doğum yaptı. Genç kadın kendine geldiğinde bebeği 5 günlüktü.

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ABD’li 34 haftalık hamile olan 27 yaşındaki Angela Primachenko’nun, 24 Mart’ta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Primachenko, günler sonra durumunun ağırlaşmasının ardından doktorların tavsiyesiyle ilaç destekli komaya sokuldu. Komadan uyandığında ise karnı inmişti ve bebeği 5 günlüktü.

“Uyandım ve birdenbire göbeğim yok olmuştu"

The Mirror’ın aktardığına göre, Primachenko “Uyandım ve birdenbire göbeğim yok olmuştu." Bu kesinlikle akıllara durgunluk vericiydi. Kendimi yürüyen mucize gibi hissediyorum” dedi.


Hastaneden taburcu edilen Primachenko, yoğun bakım ünitesindeki bebeğini henüz kucağına alamadı. Ava ismi verilen bebeğin test sonucu negatif çıktı. Primachenko’nun eşi ve 11 aylık Emily isimli diğer kızında da virüse rastlanmadı.


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