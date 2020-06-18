Türkiye Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşler için karar çıktı

Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşler için karar çıktı

Türkiye

Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşler için karar çıktı

Pendik'te, kendilerine yol vermediği gerekçesiyle hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler için karar çıktı. Hasan ve Hüseyin Sel'e "Hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis verildi.

18 Haziran 2020, Perşembe 15:25 Son Güncelleme:
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Pendik'te hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel, "Hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldılar. 

Sanıklar hakkında “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

#olayıngeçmişi 

Olay, 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin yükselmesi sonrasında iki zanlı, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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