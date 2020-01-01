Bebek hayali kuran çiftler ‘Hamile kalmak ne kadar sürer?’, ‘İlişkiden kaç gün sonra hamilelik belli olur?’ soruları merak ediyor. Cinsel ilişki sonrası hemen hamile kalmayı beklemek çiftler için normaldir.

35 yaşında veya daha büyükseniz, doktorlar altı aylık başarısız hamilelik denemelerinden sonra doğurganlığınızı değerlendirmeye başlayacaktır. Düzenli adet dönemleriniz varsa, muhtemelen düzenli olarak yumurtlarsınız. Döngününüzün ortasında, dönemler arasında en doğurgan olduğunuz dönemi bilmeniz gerekir. Bebek hayali kuran çiftler, adet döngüsünün ortasında birkaç gün sık cinsel ilişkiye girmelidir.

Hamile kaldığımı anlar mıyım? Erken belirtileri nelerdir?

Hamile kaldığınızı genellikle ilk haftalarda anlamamız çok zordur. En önemli bulgu adet gecikmesidir. Bu dönemde yapılan idrar testi kesin sonuç vermeyebilir. En güvenilir yol kan testi yaptırmaktır.

Erken gebelik testi ne zaman yapılmalıdır?

Beklenen adet döneminden en erken 1 hafta önce veya şüphelenilen cinsel ilişkiden en erken 1 hafta sonra test yapılabilir. Kan testi en güvenilir sonucu verecektir. İdrar tahlillerinin yanlış sonuç verme ihtimali yüksektir.

İlişkiden kaç gün sonra hamilelik belli olur?

Hamilelikten emin olmak için gebelik testi yapmak gerekiyor. Ya da hastaneye gidip beta HCG veya kan testi yaparak hamile olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Yerleşme sonrasında insan karyonik gonadotropin hormonu (HCG) hormonunun salınımı artar ve bu hormonun salınımıyla birlikte göğüste hassaslaşma, bel ağrısı, sık idrara çıkma, yorgunluk gibi diğer hamilelik belirtileri başgösterir.

Bu doğrultuda cinsel birlikteliğin üzerinden ortalama 10-14 gün geçtikten sonra gebeliğin belli olduğundan söz edilebilir.

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