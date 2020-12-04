Hamile olduğunu bilmeyen kadın 7 km koşup, doğum yaptı

Hollanda’da 31 yaşındaki kadın, Amsterdam’da düzenlenen 7 kilometrelik koşuya katıldı. Koşunun ardından midede rahatsızlık hisseden kadın doktorlara başvurdu. Doktorlar bunun sadece gazlar ve huzursuz bağırsak sendromu olduğunu söyledi.





Kadın, eve döndükten sonra göbek kordonunun bir kısmının düştüğünü fark etti. Gelen doktorlar doğumun evde yapmasına karar verdi.





Genç anne, İngiltere’de yaşayan aile dahil tüm yakınların tepkisini, “Herkes şoktaydı ama bana destek oldular” ifadesiyle anlattı.





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