Hamile olduğunu bilmeyen kadın 7 km koşup, doğum yaptı
Hollanda’nın Amsterdam kentinde, hamileliğin farkında olmayan bir İngiliz kadın 7 kilometrelik koşunun ardından erkek arkadaşının evinde doğum yaptı.
04 Aralık 2020, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
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Hollanda’da 31 yaşındaki kadın, Amsterdam’da düzenlenen 7 kilometrelik koşuya katıldı. Koşunun ardından midede rahatsızlık hisseden kadın doktorlara başvurdu. Doktorlar bunun sadece gazlar ve huzursuz bağırsak sendromu olduğunu söyledi.
Kadın, eve döndükten sonra göbek kordonunun bir kısmının düştüğünü fark etti. Gelen doktorlar doğumun evde yapmasına karar verdi.
Genç anne, İngiltere’de yaşayan aile dahil tüm yakınların tepkisini, “Herkes şoktaydı ama bana destek oldular” ifadesiyle anlattı.
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