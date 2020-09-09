Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri uzun süre kayıp olan şahısların dosyalarını incelemeye aldı. Polis ilk önce 26 Aralık 2013 tarihinde kaybolan ve bir türlü bulunamayan iki çocuk annesi Zeynep Sögüt’ün (29) dosyasını inceledi.

Cinayet dedektifleri Söğüt’ün annesi Arbiye B.'nin 26 Aralık 2013 tarihinde kayıp başvurusunda bulunduğu için önce anneyi çağırıp ifadesini aldı. Alınan ifadede kızının boşandığını iki çocuğu olduğunu ve son olarak taksi şoförü Savaş S. (38) ile birlikte yaşadığını bu şahıs tarafından fuhşa yönlendirildiğini öğrendi. Ayrıca polis, genç kadının hamile kaldığını Savaş S.’nin çocuğun kimden olduğu belli olmadığı için çocuğunu aldırmasını istediği, kadının buna karşı çıkmasıyla aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgiler üzerine Savaş S.’yi gözaltına aldı.

Önce inkar etti sonra her şeyi anlattı

Zanlı ilk sorgusunda 24 Aralık 2013 tarihinde evden ekmek almaya gittiğini döndüğünde evde Zeynep Söğüt’ün olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak polis zanlının daha önce alınan ifadelerinde ise Sögüt’ün annesinin yanına gittiğini söylediğini bildiği için zanlıyı çapraz sorguya aldı. Yapılan bu sorguda zanlı cinayeti itiraf etti. Zanlı Savaş S. sorgusunda, akrabası Ersin Y'nin 24 Aralık 2013 tarihinde sabah saatlerinde misafir olarak evine geldiğini, kendisinin kahvaltı yapmak için bakkala ekmek almaya gittiğini, döndüğünde ise Ersin Y'nin kollarının çizilmiş olduğunu, daha sonra yatak odasına yöneldiğinde Zeynep Söğüt'ü yerde kıyafetleri yırtılmış şekilde ölmüş olarak gördüğünü iddia etti.

Savaş S'nin, Ersin Y'nin boşandığı eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle Zeynep Söğüt ile tartıştıklarını, daha sonra yastıkla boğarak öldürdüğünü anlatıp kimseye söylememesi konusunda da “Bu olayı birine anlatırsan seni aynı şekilde öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.

Öldürüp valize koyup ormanlık alana attılar

Zanlının ifadesinden sonra polis Ersin Y'nin cesedi valize yerleştirip daha sonra kendisine ait taksisinin bagajını koyduğunu, birlikte çiçekçilik yapan akrabaları Nazlı T'nin (40) yanına gittiklerini, burada Ersin Y'nin cep telefonuna el koyduğunu ve onun yönlendirmesiyle Nazlı T'nin kullandığı hafif ticari araca binerek Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylasına gitmek için yola çıktıklarını ve Ersin Y'nin de kendilerini arkalarından takip ettiğini ileri sürdü.