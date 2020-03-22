Hamilelerin corona virüs hakkında bilmesi gerekenler

Yapılan sınırlı araştırmalar corona virüsün hamilelikte bebeğe geçip geçmediği konusunda net bir bilgi vermiyor. Ancak uzmanlar bebeklerin doğduktan sonra hastalığa yakalanırlarsa bazı risklerle karşı karşıya kalabilir.

Corona virüsün hamileleri nasıl etkilediği ile ilgili kanıtların sınırlı olmasına rağmen yapılan ilk araştırmalar virüsün rahimde bulaşmayacağını gösteriyor. Ancak İngiltere’deki yeni doğan bir bebekte corona virüs testinin pozitif çıkması duyulduktan sonra bu konuda daha fazla veriye ihtiyaç olduğu açıktır.

Corona virüs anne karnındaki bebeğe geçebilir mi?

Yapılan ilk araştırmalara göre corona virüs anne karnındaki bebeğe geçmiyor. Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan Dr. Wei Zhang’ın yakın bir zamanda yayınladığı bir çalışmasında Çin'de doğum yapan ve COVID-19 teşhisi konan 9 gebe kadına baktı.

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Araştırma ekibi amniyotik sıvı, kordon kanı, bebeğin boğaz bezi ve anne sütünü test etti ve virüsün anneden bebeğe rahimden geçebileceğine dair herhangi bir kanıt bulamadı.

Ancak corona virüs olan annelerden doğan 10 bebek üzerinde yapılan bir analiz , enfeksiyonun yenidoğanlarda başta solunum sıkıntısı, düşük kan trombosit sayısı ve anormal karaciğer bozuklukları gibi etkilerinin olduğu ortaya konuldu.

Bu nedenle uzmanlar yenidoğanların virüse yakalanma riskini tam olarak değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Corona virüste sezaryen mi daha güvenli yoksa vajinal doğum mu?

Uzmanlar bunu söyleyebilmek için henüz erken olduğunu belirtiyor. Dr. Wei Zhang’ın araştırmasına dahil edilen kadınların tümü sezaryen doğum yaptı ve vajinal doğumlarla ilgili bir risk değerlendirilmiyor. Ancak çocuk doktoru, neonatolog ve tıbbi direktör Dr. Jessica Madden'e göre doğum sırasında bazı viral enfeksiyonlar anneden bebeğe geçebilir.

Örneğin bir grip virüsü vajinal doğum sırasında bebeklere geçmez. Diğer virüsler HIV ve uçuk gibi, kan ve vücut sıvıları yoluyla yayılabilir, bu da sezaryenleri daha güvenli bir seçim haline getirir. Ancak corona virüste hangi doğum yönteminin daha güvenli olduğuna dair kanıt yok.

Corona virüs hamilelik komplikasyonları riskini artırır mı?

Bu konuda verilerin sınırlı olduğunu tekrar söyleyelim. Ancak corona virüslü gebe kadınlardan gözlenen eğilim erken doğum.

Tıp uzmanlarının katıldığı bir web seminerinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), üçüncü trimesterde COVID-19 tanısı konan Çin'den 34 kadının sağlık verilerini değerlendirerek bulgularını paylaştı. COVID-19'lu hamile kadınların erken doğum yapma riskinin daha yüksek olduğunu ve ortalama olarak, doğum tarihinden 4 hafta önce yani 36 hafta civarında doğum yaptığını bildirmişlerdir. Ayrıca, pnömoni, kalıcı gelişim sorunlarına neden olabilecek oksijen eksikliği, anomaliye neden olabilecek ateş ve erken doğumu tetikleyebilen rahim suyunun azalmasına yol açabilir.

Hamilelerde bağışıklık sistemi güçlü mü?

Bağışıklık sistemi gebelik ile birlikte değişebilir. Madden'e göre, bu değişimden dolayı hamile kadınların bağışıklığı biraz azalıyor ve bu da, genel olarak hamile kadınları viral enfeksiyonlar için daha yüksek bir riske sokuyor.

Grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının hamile kadınlarda daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinir, bu nedenle corona virüs de aynı şeyi yapabilir. Ancak yine de kesin konuşmak için yeterli veriye sahip değiliz.

Doğum yaptıktan sonra ne olur?

Zhang'a göre, anne de dahil olmak üzere COVID-19 teşhisi konan herkesin virüsü bebeğe iletmekten kaçınmak için iyileşene kadar yenidoğandan izole edilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak CDC hala COVID-19'lu yeni annelere anne sütü sağlamaya devam etmelerini tavsiye ediyor. Yeni annelerin maske, önlük veya eldiven gibi koruyucu ekipman kullanması veya anne sütünü biberonla vermesi gerekebilir.