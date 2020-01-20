Hamileliğin 26. haftası ikinci trimesterin sonu, gebeliğin 27. haftası da üçüncü trimesterin başlangıcıdır. Bu dönemde hamileler diğer dönemde yaşanan belirtilerden daha farklı belirtiler yaşamaya başlar. Her şeyden önce bebek, bu dönemde hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Hamileliğin 26. haftasında idrara çıkma sıklığında artış, hamileliğin yaygın bir belirtisidir, ancak gün boyu alışılmadık bir şekilde susuz hissediyorsanız veya tuvalete daha sık gidiyorsanız, gestasyonel diyabet belirtileri gösteriyor olabilirsiniz.

Hamileliğin 27. haftasında da zihinsel ve fiziksel tükenme, nefes darlığı, sırt ağrıları, mide ekşimesi, ayak bileklerinin, parmakların veya yüzün şişmesi, hemoroid ve uyku problemi sık karşılaşılan hamilelik belirtilerindendir. Üçüncü üç aylık döneme giren birçok kadın gibi, fiziksel ve duygusal olarak yorgun olabilirsiniz. Bebeğiniz büyüdükçe mide ekşimesi, kilo alımı, sırt ağrısı ve şişlik de artar.

Hamileliğin bu döneminde nasıl bir beslenme programı oluşturacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat, hamilelikte tansiyon ve protein alımı hakkında bilgi verdi.

• Hamilelikte tansiyona karşı ne yapılmalı?

Hamilelikte tansiyon değerlerinin yükselmesi ciddi bir sağlık problemidir ve hekim kontrolünde yakın takip edilmelidir. Bunun için aşırı tuzlu gıdalardan ve hayvansal ağırlıklı beslenmeden kaçınmalı ve bol su tüketimine ve magnezyumdan zengin gıdaları tüketmeye özen göstermeli ve hafif sporları günlük rutinimize katarak doktorlarımızın önerilerine harfiyen uymalıyız.

• Hamilelikte protein alımı neden önemli?

Proteinler gelişim sürecinin yapı taşını oluşturduğu için bebek gelişim sürecinde de büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle hayvansal ve bitkisel protein tüketimimizi gebelik döneminde dengeli bir şekilde arttırmalıyız. Her ana öğünümüzde bulunmasına özen göstermeliyiz. Tükettiğimiz kadar da atılımı için su gerektiğini de unutmamalıyız.

• Doğum çizgisi (Linea Nigra) nedir? Neden oluşur?

Hamilelikte doğum çizgisi adını verdiğimiz Linea Nigra, hormonal değişime bağlı olarak artmış melanin sentezine bağlı olarak 5. ay civarında belirmeye başlar. Doğumdan sonra hormonların normal seviyeye inmesi ile birlikte eski haline kısa sürede dönmektedir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr