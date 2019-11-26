Gebeliğin ilk haftaları genellikle pek çok anne tarafından bilinmez. Pek çok annenin farkında bile olmadığı bir dönem olan gebelikte ilk bulgu adet rötarıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat gebelik planlayan ve adet gecikmesi yaşayan her kadın mutlaka kanda gebelik testi yaptırması gerektiğini söyledi.

Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamileliğin ilk belirtilerini ve öğrendikten sonra ilk olarak neler yapılması gerektiğini anlattı.

Hamile kaldığımı anlar mıyım? Erken belirtileri nelerdir?

Hamile kaldığınızı genellikle ilk haftalarda anlamamız çok zordur. En önemli bulgu adet gecikmesidir. Bu dönemde yapılan idrar testi kesin sonuç vermeyebilir. En güvenilir yol kan testi yaptırmaktır.

Beklenen adet döneminden en erken 1 hafta önce veya şüphelenilen cinsel ilişkiden en erken 1 hafta sonra test yapılabilir. Kan testi en güvenilir sonucu verecektir. İdrar tahlillerinin yanlış sonuç verme ihtimali yüksektir.

İlk haftalarda kanamalar normal mi?

Gebelik planlayan ve adet gecikmesi yaşayan her kadın mutlaka kanda gebelik testi yaptırmalıdır. İdrar testlerinin yüzde 100 doğru sonuç vermediği unutulmamalıdır. Bazı anne adaylarında geç döllenme olabileceğini göz önünde bulundurmalı ve bu nedenle testi yaptığı döneme dikkat etmelidir. Yine benzer şekilde ilk haftalarda “bebeğin tutunma kanaması” dediğimiz kanamalar olabileceğini ve mutlaka hekim kontrolünde olmamız gerektiğini unutmamalıyız. Hormon değerlerimiz yeni yeni değiştiği ve bebeğimizin kesesinin dahi oluşmadığı bu dönemin çoğu zaman gebelik öncesi dönemden hiçbir farkı yoktur. Gebelik planlıyorsak öncesinde mutlaka doktor kontrolümüzü yaptırmış olmalı ve önerdiği destekleri kullanmaya başlamalıyız. Beslenme düzenimize özen göstermeli, hazır gıdalardan uzak durmalıyız. Ve unutmamalıyız ki artık iki kişiyiz, bundan dolayı kendimize çok daha iyi bakmalıyız.

Hamileyken adet görülür mü? Üstüne görme nedir?

Hamileyken adet görülmez ancak hastalarımız gebeliklerinin farkında olmadıkları erken dönemde oluşan tutunma kanamalarını veya düşük tehdidi oluşturan durumlara bağlı oluşan kanamaları adet kanaması olarak değerlendirmektedirler. Hamile olduğunuzu biliyorsanız ve kanamanız varsa mutlaka hemen bir kadın doğum hekimine başvurarak gerekli ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

Hamilelik sürecinde hangi vitaminleri almalıyız?

Hamileliğin ilk haftalarında hatta mümkünse hamilelik planlanmaya başlandığı dönemden itibaren folik asit alınmaya başlanmalıdır. Benzer şekilde gebelik planlamasına karar verilen dönemde mutlaka kan tahlilleri yapılmalı ve gerekli ise D vitamini ve multivitamin desteği alınmalıdır. Gebeliğin ilerleyen haftalarında anne adayları uygun dozda omega-3 desteği almalıdır. Yine benzer şekilde hamilelik ve emzirme döneminde kalsiyum ve magnezyum takviyesini uygun formlarda almalıdırlar. Kan değerlerine göre gerekirse demir desteğine de başlanmalıdır.

Sağlıklı bir gebelik için yapılması gerekenler

Sağlıklı bir gebeliğin olmazsa olmazı düzenli ve dengeli beslenmektir. Bu dönemde özellikle protein tüketimini arttırmak (bitkisel ve hayvansal), bol su tüketmek ve hazır gıdalardan kaçınmak sağlıklı bir hamilelik için çok önemlidir. Riskli bir gebelik geçirilmiyor ise gün içinde yürüyüş yapılmalı ve stresten uzak olabildiğince sakin bir gebelik geçirilmelidir.

Hamilelikte stresi önlemenin yolları nelerdir?

Hamilelikte stres yönetimi çok önemlidir. Bunun için yoga ve meditasyon yapılarak rahatlama ve ruhsal dinginlik sağlanabilir. Benzer şekilde gün içinde ve yatarken aromaterapi yağları rahatlamak için faydalanılabilir. Bu yağların diffüzörler yardımı ile ortama yayılması veya masaj yapılarak uygulanması rahatlatıcı etki göstermektedir. Vücudun stres ortamı oluşturmaması için su tüketimi ve B vitamini takviyeleri de büyük önem taşımaktadır.

Birinci trimester döneminde anne adayı nelere dikkat etmelidir?

İlk trimester dediğimiz ilk üç aylık dönem anne adayları için genellikle farkında olunmayan bir dönem olarak geçmektedir. Bu dönemde ve öncesinde mutlaka sağlıklı beslenmeli, bol su tüketmeli ve olabildiğince kimyasallardan uzak durmalıyız. Şampuan, diş macunu, makyaj malzemelerimiz gibi ürünlerde temiz ürünleri tercih etmeye özen göstermeliyiz. Bu dönemde ve 2. üç aylık dönemde saçımızı zorunlu olmadıkça boyatmamalıyız. Doktorumuzun önerdiği takviyeleri almaya özen göstermeliyiz.

Hamilelikte hormon değişiklikleri

Hamileliğimizde hormonal değerlerimiz hızla değişmektedir. Bu değişim beraberinde fiziksel ve ruhsal değişimleri de getirmektedir. Hormonlarımız tüm sistemlerimizi etkilediği için genel olarak bir değişim görülmektedir. Vücudumuz doğum uygun olacak şekilde değişmekte ve gevşemektedir. Yine benzer şekilde uyku düzenimiz hatta kan değerlerimiz bile hormonlarımızla birlikte değişim göstermektedir.

Editör: Betül Meral Sarıiz

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