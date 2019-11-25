Kadınların her ay düzenli adet görmesi her ay düzenli yumurtladıkları anlamına gelmektedir. Adet gecikmesi hamileliğin en belirgin belirtilerinden birisidir. Hamileliğin diğer belirtilerini bilmek istiyorsanız ve " hamilelik belirtileri nelerdir, hamilelik nasıl anlaşılır " merak ediyorsanız haberimize bir bakalım.

Adet gecikmesi

Adet gecikmesi hamileliğin en belirgin belirtisidir. Düzenli periyotlar da adet gören bir kadın adet tarihi geciktiğinde hamilelikten şüphelenebilir.

Hassas göğüsler ve göğüs uçları

Hamileliğin bir başka belirtisi de göğüslerde dolgunluk ve göğüs uçlarında aşırı hassasiyettir. Göğüslerde karıncalanma ve şiddetli ağrı hamilelik belirtisi olabilir.

Areola bölgesinde koyulaşma

Göğüs ucunun bulunduğu kahverengi bölgede koyulaşma oluşmaya başladıysa bu da hamilelik belirtisidir.

Baş dönmesi ve bayılma

Adet gecikmesiyle birlikte yaşanılan baş dönmesi ve bayılma hamileliğin en açık belirtilerindendir.

Halsizlik ve yorgunluk hissi

Günlük temponuza ayak uydurmakta zorlanmaya başladıysanız ve enerjiniz hemen tükenip sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız buda hamileliğin en belirgin özelliklerindendir.

Mide bulantısı ve kusma

Hamileliğin ilk üç ayında çoğu kadında mide bulantısı ve kusma oldukça sık görülen bir durumdur. Gebelerin pek çoğu, HCG hormonundan kaynaklandığı düşünülen bu sabah bulantılarından yakınır. Kusma şikayetleri ise sık ve şiddetli olmadığı sürece normaldir.

Duygusal krizler

Hamilelikte yumurta döllenmesiyle birlikte kadınlık hormonları da hızla değişir. Bu sebepten dolayı sebepsiz yere ağlamak ve sebepsiz yere gülmek gibi anormal duygu değişimleri hamileler için gayet normal karşılanır.

Aşerme ve koku hassasiyeti

Normalde fazla tüketilmeyen yiyecekler veya içecekleri bir anda canınız çekiyorsa veya normalde çok sevdiğiniz yiyecek ve içeceklerden bianda tiksinti geliyorsa bu durumda hamileliğin en net belirtilerindendir.

Sırt / bel ağrısı ve şişkinlik

Gebeliğin hem ilk hem de son haftalarında hissedilen en yaygın hamilelik belirtisi sık idrar şikayetidir. İlk haftalarda, hormonların etkisiyle artan sık idrar şikayetleri, son haftalarda bebeğin büyümesiyle idrar kesesine baskı yapması sonucu artar.

Vajinal akıntı ve yerleşme kanaması

Yoğun östrojen ve progesteron hormonunun salgılanması, vajinal akıntının renginde ve miktarında farklılık yaratabilir. Akıntının miktarı, gebelik öncesine göre çok daha fazladır. Rengi, açık sarıdan koyu kahverengiye kadar değişebilir. Yerleşme kanaması ise genellikle kadının adet dönemlerine denk gelen döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesi sırasında meydana gelen kanamadır. Yerleşme kanaması, genellikle adet tarihine denk geldiği için pek çok kadın tarafından adet kanamasıyla karıştırılır ve hamilelik belirtileri arasında yer aldığı düşünülemez. Ancak adet kanamasından miktar olarak azdır, rengi ise açık pembe veya kahverengi olabilir.

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