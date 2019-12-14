Vücutta oluşan çatlaklar kilo alımı kaynaklı cilt gerilmesinin ve vücuttaki kortizonun artmasının bir sonucudur. Kortizon, adrenal bezleriniz tarafından doğal olarak üretilen bir hormondur . Bununla birlikte, bu hormonun çok fazla olması cildinizin esnekliğini kaybetmesine neden olabilir. Birçok kadın, hamilelik sırasında gelişmekte olan bebeğe yer açmak için ciltin gerilmesi sonucu çatlak geliştirebilir. Vücuttaki çatlaklar bazen hızla kilo aldığınızda veya kilo verdiğinizde ortaya çıkar. Gençlerde ise ergenlik dönemindeki ani bir büyüme hamlesi nedeniyle çatlak izleri görülebilir.

Kimler çatlak riski altındadır?

- Kadınlar

- Kafkas olmak (soluk tenli)

- Ailesinde çatlak izleri olması

- Hamile olmak

- Büyük bebek veya ikiz doğurma öyküsü olan

- Aşırı kilolu olmak

- Dramatik kilo kaybı veya kazancı olan

- Kortikosteroid ilaçlar kullanarak

Çatlaklar nasıl teşhis edilir?

Doktorunuz, derinize bakarak ve tıbbi geçmişinizi gözden geçirerek çatlak izi olup olmadığını söyleyebilir. Çatlak işaretlerinizin ciddi bir hastalık nedeniyle olabileceğinden şüpheleniyorlarsa, kan, idrar veya görüntüleme testleri isteyebilirler.

Çatlakları yok etmek için neler yapılmalı?

Çatlak izlerini ortadan kaldıracak birçok ürün ve prosedür vardır, ancak şu ana kadar etkili olduğu kanıtlanmış herhangi bir ürün yoktur. Cildinizi nemlendirmek , çatlakların kaşınmasını hafifletmeye yardımcı olabilir . Losyonunu çatlaklarınıza uygulamak, normal cildinizle çatlaklarınız arasındaki renk farkını en aza indirmenin geçici bir yoludur. Lazer tedavileri de çatlakları iyileştirmede etkili bir yöntemdir.

Çatlak izlerini nasıl önleyebilirim?

Düzenli olarak losyon ve krem ​​kullanıyor olsanız bile, çatlakları tamamen önlemenin bir yolu yoktur. Ancak, iyi beslenerek ve düzenli olarak egzersiz yaparak kilonuzu sağlıklı bir aralıkta tutmak, ani kilo alımı veya kaybından kaynaklanan gerilme izlerini önlemeye yardımcı olabilir. Hamilelik sırasında sizin ve bebeğinizin kilosu sağlıklı olsa da, doktorunuza hamilelikte ne kadar kilo almanın sizin için uygun olabileceğini mutlaka sorun.

Hamilelik çatlakları için evde uygulanabilecek 5 yöntem

A vitamini retinoid olarak adlandırılır. Retinoidler cildin daha pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar. Kozmetik kremlerin çoğunda kullanılır. Basitçe topikal bir A vitamini ekstresi kullanmak cildinizin sağlığına ve genel görünümüne katkıda bulunabilir. Havuç ve tatlı patates gibi bazı yiyecekler açısından zengin bir diyet , A vitamini seviyenizi artırmanıza yardımcı olabilir.

2. Şeker

Cildi şekerle ovmak çatlağın olduğu bölgeyi temizler. Bunu yapmak için: Bir bardak şekeri badem yağı veya hindistancevizi yağı ile az bir miktarda karıştırın.

Biraz limon suyu ekleyin. Karışımı, vücudunuzda çatlama izlerinin olduğu kısımda ovalayın. Karışımı 8-10 dakika sürün. Duş alırken ve haftada birkaç kez tekrarlayın.

Aloe vera için bir çatlak kürü olarak kullanılabilir. Saf aloe vera hem doğal bir iyileştirici madde hem de iyi bir cilt yumuşatıcısıdır. Bu, hamilelik çatlakları için denemek için ideal bir ev kürüdür.

Bitkiden alabileceğiniz saf aloe verayı her gün duştan sonra çatlaklarınıza uygulayın.

4. Hyaluronik asit

Kolajen, cildinizdeki şeklini korumasını ve sağlıklı görünmesini sağlayan proteindir. Yaşlandıkça, kollajen yüzümüzde ve bedenlerimizde azalır. Hiyaluronik asit kolajen üretimini uyarılabilir. Cilt bakımı düzenine serumlar ve kremler ciltteki Hyalüronik Asidin doğal sentezini uyarır ve azalmış seviyelerin yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Araştırmalar, Hyalüronik Asidin topikal uygulaması sonrasında cildi daha nemli hale getirdiğini gösteriyor.

Çatlak izleri ile cildin zarar gören bölgeleri hindistan cevizi yağı ile cilt görünümünü hızla iyileştirmeye yardımcı olabilir. Her gün çatlaklarınıza hindistancevizi yağı sürmek kırmızı görünümlerini azaltır. Hindistan cevizine alerjiniz yoksa, bu yağ güvenli bir yöntem olarak kabul ediliyor.