Hafta hafta bebeğinin gelişim sürecini izleyerek gelişiminde ne gibi değişiklikler olduğunu kontrol etmek isteyen anne adayları hamilelik nasıl hesaplanır? konusunu araştırıyor. Hamile miyim? Kaç aylık hamileyim? Adetim gecikti hamile miyim? gibi soruları sık sık duyarız. Peki hamilelik hesaplama nasıl yapılır?

Gebeliğin süresi veya bebeğin kaç haftalık/aylık olduğu, annenin son adet döneminin ilk gününden itibaren hesaplanır. Gebeliğin kesin tarihi neredeyse hiç bilinmediğinden, son adet döneminin ilk günü bebeğin kaç haftalık olduğunu ölçmek için kullanılır. Son adet tarihine göre, tahmini son tarih, dönemin ilk gününden itibaren 40 haftadır. Bu sadece tahmini bir hesaplamadır, çünkü bebeklerin sadece yaklaşık % 5'i bu tahminlerle doğmaktadır. Hamilelik genelde son adet kanamasının başlangıcından 2 hafta sonra gerçekleşir. Doktorlar doğumu ise gün olarak değil hafta olarak tahmin ederler.

Hamilelik hesaplama ile kaç haftalık hamile olduğunuzu, bebeğinizin doğum zamanını tahmin edebilir, haftalık, aylık ve üç aylık gelişim süreçlerini yakından izleyebilirsiniz.