Hamileliğin 12. haftasında annedeki değişiklikler merak edilir. Bebek gelişiminin en büyük sıçramasının yaşandığı bu dönemde annelerde değişiklikler olacaktır. Bu değişikliklere hazırlıklı olmak anne adayları için oldukça önemlidir. Bu nedenden dolayı anne adayları hamileliklerinin ilk zamanlarında, hamileliğin 12. haftasında annedeki değişiklikler nelerdir, sorusunun cevabını merak ederler. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ayşe Duman bu sorunun cevabını sizler için açıkladı.

Hamileliğin 12. haftasında annedeki değişiklikler nelerdir?

İlk 12 hafta hamilelik sürecinde zorlu bir dönemdir. Bu haftadan itibaren bulantı, koku hassasiyeti ve duygusal değişimler belirgin bir azalma yoluna girer. Bebeğiniz 60 cm kadar uzamıştır. Ayrıca ağırlık olarak da 15 gr civarındadır. Bebeğinizin bulunduğu keseyi dolduran amniyon sıvısı da 50 ml civarındadır. Bebeğinizin tüm iç organları gelişimini büyük ölçüde tamamlar.

Bebeğiniz refleks şeklinde hareketlerde bulunur. ayrıca vücudunun birçok bölgesinde ince tüy tabakaları oluşmaya başlar. Bebeğinizi ilk zamanlar besleyen yolk kesesi yok olma aşamasının sonlarındadır. Ultrasonda bebeğinizi artık çok net görebilirsiniz. Vücudu da uzamaya başladığından orantılı bir vücuda sahiptir. Ultrasonda bebeğinizin burnu, ağzı, dudakları, kulakları ve gözleri daha belirgin olarak görülebilir. Kalp atım hızı ise dakikada ortalama 150 kadardır.

Bebeğiniz embriyo olmaktan çıkar ve anne karnında artık üreme organları da belirginleşmeye başlar. Bebeğiniz büyümeyi ve hareket etmeyi sürdürür. Bebeğiniz henüz çok küçük olduğu için hareket ettiğini hissetmeniz zordur.

12. hafta hamilelere doktor önerileri

12 hafta içindeyken tam kan sayımı yaptırmayı unutmayın. Bu sayede vücudunuzda eksik vitamin ve mineralleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca kansızlık sorununa karşı demir takviyesine doktor tavsiyesiyle başlayabilirsiniz. Kansızlık sorunu halsiz hissetmenize yol açabilir.

12. hafta içindeyken memeleriniz acıyabilir. Bu tarz durumlarda organik meme ucu kremlerini her gün uygularsanız rahatlayabilirsiniz. Ayrıca bu haftadan itibaren çok kısa süre içinde yorulmaya başlayabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizde nefes nefese kalmaya başlayabilirsiniz. Çünkü vücudunuz artık oksijene ihtiyaç duyuyor. Daha hafif egzersizlere geçiş yapın. Ayrıca egzersiz aralarında küçük molalar vererek dinlenmeye özen gösterin.

Bu hafta birinci trimaster döneminin sonu olduğu için ilk 3 aya yönelik kontrollerinizi yaptırın. İkinci üç ay için yol haritanız yeniden planlanmalıdır. Karın bölgenizde çatlamalar oluşmasına karşı nemlendirici ürünler kullanmaya başlayabilirsiniz. Her gün 15-20 dakika hafif tempolu yürüyüşler bu dönemde iyi gelecektir.







