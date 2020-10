Hamilelikte beslenme listesi ve önerileri

Bebekler anne karnında bulundukları doğumdan önceki süreçte çok iyi beslenmeliler. Bebek anne karnında sağlıklı ve yeterli beslenerek gelişimini tam anlamı ile tamamlamalıdır. Hamilelik döneminde gerekli vitamin, mineral ve protein de alınmalıdır. Hamilelik döneminde örnek liste şöyle olabilir;

Sabah: 1 su bardağı süt, 1 yumurta, 5 tane zeytin, 1 tatlı kaşığı bal ve 2 ekmek

Öğle: 1 porsiyon meyve ve yarım su bardağı süt

Akşam:1 Kase çorba, 1 kase yoğurt, 2 dilim ekmek, 45 gram köfte ya da et

Hamilelik sürecinde beslenme düzenine çok dikkat edilmelidir. Bebeğin kemik ve dil gelişimi açısından kalsiyum alınmalıdır. Anne adayları yeterince kalsiyum almazlar ise kemikleri zayıflar. Bu da doğumu bile etkileyebilir. Kalsiyum aynı zamanda bağışıklık kazandırıp vücudu da korur. Bunun yanı sıra günde 85 mg da C vitamini alınmalıdır. Hamilelik boyunca yeterli miktarda potasyum da alınmalıdır. Günlük alınması gereken potasyum miktarı 4700 mg olmalıdır. Hamilelik döneminde anne adaylarının B12 vitamini alması da çok önemli. B12 Somon, orkinos ve sığır etinden alınabilir.

Hamilelikte beslenmeye dair detaylar

Hamilelik döneminde anne adaylarının beslenme düzenlerine çok dikkat etmeleri gerekir. Bebeğin beyin ve sinir sistemi sağlığı için yeterli miktarda iyot alınmalıdır. Çünkü bu dönemde vücut en çok minerale ihtiyaç duyar. Bu nedenle de hamilelikte hormonların düzgün çalışması için yeterli miktarda iyot alınmalıdır. Günde 190 mg kadar iyot tüketimi önemlidir. Günlük iyot ise yoğurt, süt, kaşar peyniri gibi besinlerden alınabilir. Genellikle gebeliğin 7. haftasında iyot tüketimine dikkat edilmelidir.

Hamile anne adayları nasıl beslenmeli?

Hamilelikte anne adayları B6 vitamini tüketimi özenli bir şekilde olmalıdır. Bebeğin beyin ve sinir gelişimi için B6 vitamini hayati bir öneme sahip olmasıyla bilinir. B6 vitamini hamileliğin ilk aylarında yaşanan mide bulantısını da önlemeye yardımcı olur. O nedenle günde en az 2 mg B6 vitamini alınmalıdır.

Antep fıstığı, orkinos ve kümes hayvanlarıB6 vitamini açısından oldukça zengindir. Anne adayları hamilelik döneminde kabızlık yaşamamak için bol bol lifli gıdalar tüketmeliler. Lifli gıdalar tüketmek gebelik şekerini önler. Bunun yanı sıra yüksek tansiyon riski de azalır. Bu nedenle mercimek, brokoli ve bezelye gibi besinler aracılığı ile yeterince lif alınabilir.

Hamilelik döneminde anne adayları alkol tüketiminden oldukça uzak durmalılar. Özellikle bebeğin gelişimi ve sağlığı için anne adaylarının işlem görmüş etler, sucuk, sosis ve salam gibi besinlerden uzak durması gerekir. Ayrıca hamilelik döneminde cıva oranı yüksek deniz ürünleri de yenilmemelidir. Ayrıca anne adayları çiğ ve ya az pişmiş yumurta yememeliler. Hamilelik döneminde asitli içecekler ve hazır meyve sularından da uzak durulmalıdır. Hamilelik döneminde anne adaylarının en çok dikkat etmesi gereken bir detay da doktor onayı olmayan bitki çayları tüketilmesidir. Hamilelik döneminde tüketilen her besin bebeğin gelişimi ile doğrudan ilgilidir. Bunun yanı sıra annenin günlük bir öğünde kırmızı et, balık ve ya baklagillerden en az bir proteini tüketmesi gerekir. Ayrıca günde en az 2 bardak süt içilmelidir. Bu sayede kalsiyum ihtiyacı da karşılanır. Aynı zamanda anne adaylarının 5 ya da 6 porsiyon meyve tüketmeleri gerekir. Hamilelik döneminde beyaz ekmek yerine çavdar ya da kepek ekmek tüketilmelidir. Bu çok daha sağlıklı olacaktır. Hamilelik döneminde bebeğin beyin gelişimi için besin tüketimi önemlidir. Bu nedenle tahıl, yoğurt, yeşil sebzeler ve balık anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi için oldukça önem taşır. Bu şekilde bebeklerde zihin gelişimi için de doğru beslenme metotları olmalıdır. Özellikle de kalsiyum ve omega3 ağırlıklı bir şekilde beslenilmelidir. Aynı zamanda anne adayları hamilelik döneminde bol bol kırmızı et de tüketmeliler.