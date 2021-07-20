HAMİLELİKTE ÇARPINTI OLMASI NORMAL Mİ?

Böyle bir durumda hamilelikte çarpıntının normal olup olmadığını anlayabilmek için çarpıntının ne demek olduğunu bilmek gerekir.

Kalp çarpıntısı denilen bu durum kısaca ve basitçe kalbin normalden daha hızlı atması demektir. Bu çarpıntı dinlenme durumunda bile hızlı atmaktadır.

Hamilelikte kalp çarpıntısının kan miktarının artmasıyla doğru bir orantısı vardır. Bu miktar normal ve hamile olmayan bir kadına göre %50 artmıştır. Bu artış sayesinde artık kalp hem anne hem de bebek için daha fazla çalışmaya başlamıştır. Bu yüzden de hamileyken çarpıntı olması normaldir. Hatta kalp çarpıntısıyla beraber nefes darlığının olması bile bu dönemde normal görülmektedir.

GEBELİKTE ÇARPINTIYI NE GEÇİRİR?

Gebelikte annenin kalbinin daha hızlı atması anneyi tedirgin, huzursuz ve rahatsız edebilmektedir. Aslında normal olan bu durumla başa çıkmak biraz daha zor olabilmektedir. Bu yüzden de gebe kadınlar sürekli bu duruma neyin iyi gelebileceğini araştırmaktadır.

Hamilelikte meydana gelen bu kan hacmindeki artış normalden %25 daha fazla kalp atışı demektir. Gebelikte bu durumu gidermek için anneler soğuk su ile yüzünü yıkamalı ve biraz dinlenmelidir. El ile göz kürelerine uygulanan basınç da gebelikte çarpıntıya iyi gelmektedir.

Gebelikte artan kan miktarının yanında annede bulunan demir eksikliği de çarpıntıya neden olabilmektedir. Bu da anne de kansızlık olduğunu göstermektedir.

Bu durumda gebe kadın üzüm, pekmez, kuru baklagiller ve sakatat gibi demirden zengin besinleri tüketebilmektedir. Aynı zamanda doktorundan reçete ile demir ilaçları alabilmektedir. Bu da gebelikte kalp çarpıntısına kansızlığın hafiflemesiyle iyi gelebilmektedir.

ANNE KALP ATIŞI KAÇ OLMALIDIR?

Öncelikle şu bilinmelidir ki gebelikte annenin kalp atışı hamilelik öncesi olan 70 ve 80 nabız hızı gebelikte 90 ve 100 nabız hızına kadar yükselebilmektedir. Bu rakamlar normal görülmektedir.

Aynı zamanda bebeğin de kalp atış hızı önemlidir. Eğer hamilelik normal ise 7 haftalık bir bebekte kalp atışı dakikada 120 ile 160 arasında olmaktadır. Eğer bu rakam 85 in altına iniyorsa ve 200 ün de üstüne çıkıyorsa doktor bu durum için farklı testler uygulayabilmektedir.

Annede kalp atış hızının normalliğini anlayabilmek için bir de normal insanda kalp atış hızlarına göz atalım. Kalbin dakikada 60 ile 100 arasında atması normal kabul edilir. Fakat bu durum uzun süre spor yapanlar da biraz daha farklıdır. Spor yapan bireylerde kalp kasları güçlenir. Bu da kalbin daha az atarak daha fazla kan pompalamasını sağlar. Dolayısıyla uzun dönem spor yapan bireylerde kalp atış hızı 40' a kadar inebilmektedir. Bu durum spor devreye girdiği için normal karşılanmaktadır.

GEBELİKTE ANNEDE MEYDANA GELEN KALP ORGANINDAKİ DEĞİŞİMLER NASILDIR?

Gebelik sırasında hem annede hem de bebekte çeşitli değişimler meydana gelmektedir. Öncelikle gebelikte annede rahim büyümesi olmaktadır. Bunun yanında annede diyafram yukarı doğru itilmektedir. Bu da kalbin sola ya da yukarı doğru kaymasına neden olmaktadır.

Gebelikte annede meydana gelen kalp organı oranında büyümektedir. Buna bağlı olarak annede kalp atım hızı oranında artmaktadır. Aynı zamanda annede kalp atım hacmi de %24 oranında artmaktadır. İşte gebeyken annenin kalp organında bu değişimler meydana gelmektedir.

HAMİLELİKTE ANNEDE OLAN KALP ÇARPINTISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Gebeyken annenin kalp çarpıntısının olması normal görülürken bu durumun bazı nedenleri de olabilmektedir. Hatta bu nedenler kalp çarpıntısını daha da arttırmaktadır. İşte nedenler şöyle sıralanmaktadır:

Annenin kendini fazla yorması.

Annede meydana gelen aşırı stres.

Kahve ve çay tüketiminin aşırı olması.

Bu durum sanki göğüs kafesinde bir kuşun kanat çırpması gibi bir his vermektedir ve geçici bir durumdur.

Annede artan kan hacmi.

Annede artan kalp büyümesi.

Annede artan kalp atım hızı.

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