Hamilelikte dikkat edilmesi gereken kanama türleri

Hamilelik döneminde meydana gelen kanamalar çoğu kadını korkutur. Ancak kanamaların çoğu zararsızdır. Yine de bebeğin sağlığını tehlikeye atacak kanamalar olabilir. İşte hamilelikte ciddi olabilecek kanama türleri...

1- Cinsel ilişki

Cinsel ilişki sonrası kanama olması zararsızdır, rahim ağzının yumuşamasından kaynaklanır. Bu kanama şekli ciddi olmasa da hekiminize sormaktan çekinmeyin.

2- Miyomlar

Rahim içindeki ya da dışındaki miyomlar kanamaya neden olabilir. Bu dokular hamilelik sırasında problemli veya problemsiz olabilir. Hamilelik hormonları fibroidlerin küçülmesine veya büyümesine neden olabilir. Rahim fibroidleri (miyomlar) hamilelikten önce çıkarılır, çünkü en kötü durumda ektopik gebelik, ağır kanama ve gebelik kaybına neden olabilirler. Ancak, birçok kadın da herhangi bir sorun olmadan doğum yapabiliyor. Eğer fibroidiniz varsa, bir uzmana görünmeyi ihmal etmeyin.

3- İmplantasyon kanaması

Döllenmiş yumurta bazı kanamalara veya hafif bir lekelenmeye neden olabilir. Genellikle 1-2 gün sürer. Çoğu kadın bu kanamayla karşılaştığında hamile olmadığını ya da regl olduğunu düşünür. Hamileliğin yaklaşık 4, 8 ve 12 haftalarında ortaya çıkar. Bu kanamaya genellikle sırt ağrısı, kramplar, pelviste ağır bir his eşlik eder. Hisler regl dönemindeki gibidir. Gebe kadınlar bu kanamayı regl dönemleri geldiğinde yaşar. Ancak, hamilelik sırasında hormonlar, regl döneminin gerçekleşmesini engeller. Bazen hormon seviyeleri henüz regl döneminizi durduracak kadar yüksek değilse, sonuç kanamaya neden olur. Yaklaşık 3 ay sürebilir, bu tarihten sonra plasenta yumurtalıklardan hormon üretimini üstlenmeye başlar.

4- Düşük

Kanamanın ciddi bir sorun olduğu ve acil bakıma ihtiyaç duyulduğu zamanlar vardır. Araştırmalar hamileliğin yaklaşık üçte birinin düşükle sonuçlandığını gösteriyor. Düşük genellikle hasarlı bir fetüs sonucu oluşur. 14-16 haftalık çizgiye ulaştıktan sonra, hamileliğinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Düşük doğumun yaygın belirtileri arasında kanama, kramp, sırt ağrısı ve mide ağrıları bulunur. Acak kendinizi güvene almak için mutlaka doktora görünmelisiniz.

5- Dış gebelik kanaması

Yumurta, normalde fallop tüplerinde, uterusun dışında kendini implante ettiğinde ektopik gebelik oluşur. Ektopik gebelik, yumurta implantları ve fallop tüplerinin içinde büyümeye başladığı zamandır. Karnınızın bir tarafında şiddetli ağrı veya genel bir ağrıyla karşılaşabilirsiniz. Bu acil bir durumdur. Ektopik gebelik fallop tüpünü kırabilir ve iç kanamaya, tüpte hasara neden olabilir. Günümüzün erken tanı ve tedavi yöntemleriyle hastanın erken dönemde başvurması koşuluyla dış gebelik henüz iç kanamaya yol açmadan tanınır ve enjeksiyon şeklinde ilaçlarla ameliyatsız tedavi edilebilir. Dış gebelik geçirme açısından risk faktörünüz olmasa bile gebeliğinizin en erken döneminden itibaren kontrole gitmelisiniz.

6- Plesenta kanaması

Bazen plasenta doğru yerde büyümez, bu da ağrısız vajinal kanamaya neden olabilir. Bu plasenta praevia olarak adlandırılır ve gebeliklerin yaklaşık yüzde 0.5'inde görülür. Plasenta praevia, hamileliğinizin bir noktasında kanama ile sonuçlanacaktır - genellikle 20 haftadan sonra. Bu durumun ciddiyet dereceleri farklıdır, ancak hepsinin doğru teşhis için tekrar ultrasoundları gerekir. Bebeğinizin riskini önlemek için, bu durum, hamileliğin kalan haftalarında plasentanın serviks üzerinde kalması durumunda yatak istirahati, bir indüksiyon veya sezaryen gerektirebilir.

Hamileliğin daha sonraki kanamasının bir başka nedeni, plasentanın uterus duvarından kısmen veya tamamen ayrıldığı plasental abruption olmasıdır. Bu durum, 200 hamilelikte yaklaşık 1'de görülür. Semptomlar genelleştirilmiş şiddetli ağrı ve ağır kanamayı içerir. Kan, gergin, sıkı, dokunma zorluğu ve çok acı verici olan rahim içinde görünebilir veya gizlenebilir. Sigara içiyorsanız veya yüksek tansiyon, böbrek problemleri veya preeklampsi varsa, daha fazla risk altındasınız demektir. Durum hastaneye acil giriş gerektirir ve kanamanın şiddetine bağlı olarak, yatak istirahati, bir indüksiyon veya sezaryen gerektirebilir.





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