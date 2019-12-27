Hamilelikte enfeksiyon erken doğuma neden oluyor

Hamilelik döneminde enfeksiyonun erken teşhisi önem taşıyor. Hamilelik sırasında ortaya çıkan bazı enfeksiyonlar öncelikle anne için risk oluşturur. Diğer enfeksiyonlar bebeğe plasentadan veya doğum sırasında bulaşabilir. Bu meydana geldiğinde, bebek sağlık komplikasyonları için de risk altındadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, anne adaylarının bebeğe zarar verir düşüncesiyle verilen ilaçları almadığını belirterek, "Enfeksiyon durumunda antibiyotiği kullanmamak veya yarıda kesmek erken doğumu tetikleyebilir." diyor.

Su kesesinin erken açılması enfeksiyonlara açık hale getirir

Prof. Dr. Buyru, hamilelikte anne adaylarının en sık karşılaştığı sorunların başında gelen enfeksiyonların hem anne hem de bebeği etkilediğini belirtti.

Bebeğin etrafındaki su kesesinin bir görevinin de enfeksiyonlara karşı fetüsü korumak olduğunu dile getiren Buyru, su kesesinin erken açılması halinde fetüsun enfeksiyonlara açık duruma gelebileceğini söyledi.

İdrar yolu enfeksiyonu ve vajinit doğumu tetikleyebilir

Buyru, bunun hem anne hem de fetüs açısından tehlikeli bir durum olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Anne adayları bebeğine zarar verir düşüncesiyle verilen ilaçları içmeyebiliyor. Enfeksiyon durumunda antibiyotiği kullanmamak veya yarıda kesmek erken doğumu tetikleyebilir. Su kesesi erken açılan anne adayını mutlaka hastane koşullarında izlememiz gerekiyor. Enfeksiyonlar da su kesesinin erken açılmasına yol açabiliyor ve erken doğumu tetikleyebiliyor. Burada daha çok idrar yolu enfeksiyonlarından ve vajinit gibi vajinal akıntı ile devam eden enfeksiyonlardan söz ediyoruz."

Hamilelerin su içmesi ve sık tuvalete gitmesi önemli

Prof. Dr. Faruk Buyru, enfeksiyonların zamanında teşhis edilip tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Hamilelik döneminde enfeksiyonu zamanında teşhis edip tedavi etmek, hatta önlemek gerekiyor. Anne adaylarının yeterince su içmesi, sık tuvalete gitmesi, idrarını sıkışmadan yapması enfeksiyonların gelişmemesi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Doktorun verdiği antibiyotiği tam ve dozunda kullanmalı

Anne adaylarının bebeği olumsuz etkileyeceği endişesiyle ilaç içmekten kaçındığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anne adaylarının doktorlarının verdiği antibiyotiği tam ve dozunda, yeterli sürede kullanmalarını öneriyoruz. İlacı hiç kullanmamanın yanında yeterince kullanmadan bırakmak, hastalığın belirtileri geçtiyse ilacı kesmek şeklinde erkenden bırakabiliyor, bu da erken doğumu tetikleyebiliyor."

Hamileler mutlaka aşı yaptırmalı

Kış döneminde grip vakalarının da daha fazla görüldüğüne işaret eden Buyru, gribin de hamile kadınlarda daha ağır ve uzun seyrettiğini kaydetti. Prof. Dr. Buyru, "Anne adayları gerek gebelik öncesi gerek gebelik esnasında grip aşısını yaptırmalı. Aşı hem kendilerini hem bebeklerini korumak açısından çok önemli. Kızamıkçık aşısı da gebelere gebe kalmadan yapılmalı, hepatit ve tetanos aşısı gebelikte de yapılabilir. Bunlar koruyuculuğu oldukça yüksek aşılar." diye konuştu.

AA