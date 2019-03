Hamilelikte hangi vitaminler alınmalı?

Gebelikte beslenmeye hem bebeğin büyüyüp ve olgunlaşması hem de annenin gereksinimlerinin karşılanması için dikkat edilmesi gerekir. Uygun kilodayken gebe kalan sağlıklı bir kadın doğru beslenme ile gebelik sonunda yaklaşık 9 ile 12 kilo civarında bir kilo artışına sahip olur.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Sibel Malkoç, hamilelik sırasında alınması gereken vitaminler ve besinler şunları söyledi:

İŞTE O VİTAMİNLER VE BESİNLER

KALSİYUM: Gebelikte normalde gerek duyulan miktarın iki katı kadar kalsiyum gereklidir. Kalsiyumdan zengin gıdalar arasında peynir, süt, yoğurt taze badem, sardalye, yeşil yapraklı sebzeler sayılabilir.

PROTEİN: Gebelikte protein ihtiyacı artar. Protein ihtiyacı hayvansal gıdalardan karşılanırken yağsız olanları tercih etmek gerekir. Tavuk eti, balık, süt ve süt ürünleri, yumurta, mercimek, yer fıstığı, kırmızı et protein açısından zengin gıdalardır.

C VİTAMİNİ: Gebelikte vücut direncini artırır ve demirin bağırsaklarda emilimini kolaylaştırır. Vücutta depolanmadığı için her gün belli miktarlarda alınmalıdır. Uzun süre saklanan ve pişirilen besinlerde C vitamininin çoğu kaybolur. Bu nedenle besinler tazeyken tüketilmeli, sebzeler ya çiğ ya da haşlanarak yenmelidir. C vitamininden zengin gıdalar, taze meyve ve sebzelerdir. Lahana, greyfurt, mandalina-portakal, domates, karnabahar, çilek, brüksel lahanası, kırmızı ve yeşilbiber sayılabilir.

LİFLİ GIDALAR: Gebelikte sık görülen kabızlıktan korunmak için lifli (posalı) gıda tüketmek çok önemlidir. Lif açısından zengin gıdalar; sebze ve meyveler başta olmak üzere, kepekli ekmek, kepekli makarna, pırasa, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, bezelye sayılabilir.

FOLİK ASİT: Bebeğin merkezi sinir sisteminin gelişmesi için özellikle gebelik öncesi ve gebeliğin ilk üç ayında tüketilmelidir. Vücutta depolanmadığı ve gebelik süresince normalden fazlasına gerek duyulduğu için her gün alınmalıdır. Taze yeşil sebzeler folik asit kaynağıdır. Ancak pişirme ile içlerindeki folik asit azalacağı için çiğ ya da az haşlanarak yenmelidir. Folik asitten zengin gıdalar; ıspanak, fındık, kepekli ekmek, yer fıstığı, karnabahar, brokoli sayılabilir.

DEMİR: Gebelikte doğumdan sonra kullanılacak demirin depolanması ve bebeğe yeterli oksijenin taşınabilmesi için normalde fazla miktarda demire ihtiyaç vardır. Hayvansal gıdalardaki demir, sebze ve meyvelerde olandan daha kolay emilir. Et yemiyor veya az yiyorsanız demirin emilimini arttırmak için aldığınız besinlerin C vitamini açısından zengin olması gerekir. Dolayısıyla artan demir ihtiyacını karşılamak için gebelik boyunca demir içeren ilaçların alınması gerekir. Demirden zengin gıdaların başında yağsız kırmızı et, ton balığı, karaciğer gelir.

SU: Gebelikte böbrekleri çalıştırmak ve kabızlığı önlemek için bolca su içilmelidir. Gebelikte tüketilebilecek en iyi sıvı sudur.

GEBELİKTE EN YARARLI BESİNLER

* Süt, yoğurt, peynir (kalsiyum, protein)

* Yeşil yapraklı sebzeler (C vitamini, lif, folik asit)

* Yağsız kırmızı et (protein, demir)

* Sardalye (kalsiyum, demir, protein)

* Balık (protein, omega 3)

* Kepekli ürünler (protein, lif, folik asit)

GEBELİKTE EN ZARARLI BESİNLER

* Genel olarak tatlı ve şekerlemeler

* Şekerli marmelatlar

* Gazlı ve şekerli içecekler

* Kızartmalar

* Fazla kahve veya çay

* Alkol

* İşlenmiş yiyecekler

* Dondurulmuş gıdalar

* Normalden fazla tuz