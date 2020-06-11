Hamilelikte kalça ağrısı nedenleri ve geçirme yöntemleri

Hamilelikte birçok nedenden dolayı kalça ağrısı veya bel ağrısı yaşanabilir. Bu durumlarda ağrının süresini ve şiddetini tespit etmek gerekir. Eğer siz de hamilelikte kalça ağrısı neden olur merak ediyor ya da gebelikte kalça ağrısı nasıl geçer öğrenmek istiyorsanız "Hamilelikte kalça ağrısı neden olur? Gebelikte kalça ağrısı nasıl geçer?" haberimize bir göz atın.

Hamilelikte kalça ağrısı neden olur?

Gebelikte kalça ağrısının en önemli nedeni, bebeğin giderek büyümesi ve annenin vücuduna ekstra baskı yapmasıdır. Annenin rahminde bulunan bebek, gün geçtikçe büyümeye devam eder ve anne adayının vücudu, bu yükü taşımakta zorlanmaya başlayabilir. Zira, hacimsel olarak büyüyen karın bölgesi, annenin vücudunun eski ağırlık dengesini değiştirir. Bu da vücuttaki kaslara farklı bir şekilde yük binmesine sebep olur. Bu yüke alışkın olmayan kas ve iskelet sistemi ise zorlanmaya başladığını aslında ağrı ile belli eder. Kalça ağrısı ile birlikte bel ve bacak bölgesinde de ağrılarla karşılaşılabilir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, gebelikte kalça ağrısının nedeni genellikle bebeğin iç organlara yaptığı baskı ve vücudun ağırlık merkezinin değişmesidir. Buna ek olarak, hamilelikte kalça ağrısının nedenleri arasında;

Östrojen, progesteron ve relaksin hormonunun artışına bağlı olarak eklemlerde gevşeme meydana gelir. Bu da kalça, bacak ve bel ağrılarına neden olabilir.

Hormon seviyesindeki dalgalanmalar gebelikte kalça ağrısına zemin hazırlayabilir.

D vitamini eksikliği kalça ağrısını tetikleyebilir.

Ya da büyüyen rahmin siyatik sinirine baskı yapmasıyla ağrılarınız şiddetlenebilir. Bu durumda kalça, arka bacak ve bel bölgesinde ağrı hissedilebilir. Genellikle doğumdan sonra kendi kendine geçmektedir.

Gebelikte kalça ağrısı nasıl geçer?

Fazla kilonuz varsa üzerine daha fazla almamaya çalışmalı, hatta bir diyetisyen rehberinde beslenmelisiniz.

Eğer kalsiyum, D vitamini veya magnezyum eksikliğiniz varsa, mutlaka doktorunuzun önereceği takviyelerden kullanmalısınız.

Kalçanızı zorlayacak hareketlerden kaçınmalısınız. Ama sık sık yürüyüş yapmayı ve kan dolaşımını hızlandırmayı ihmal etmemelisiniz.

Uzun süre aynı pozisyonda oturmamalısınız.

Ağır eşyalar kaldırmamaya dikkat etmelisiniz.

10 – 15 dakika sıcak ya da soğuk kompresler yapabilirsiniz.

Geceleri uyurken hamile yastığı kullanabilir veya gün içinde karın destek kuşaklarından faydalanabilirsiniz.

Düzenli olarak egzersiz yapmak bedeninizi rahatlatacaktır fakat yapacağınız hareketler kalçanızı fazla zorlamamalı. Doktorunuz spor yapmanıza izin veriyorsa, bir spor uzmanından hamileliğinize uygun basit egzersizler göstermesini isteyebilirsiniz.



