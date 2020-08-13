Birçok anne adayı hamile kaldığı günden itibaren saç boyamayı bıraktığı gibi oje sürmekten de vazgeçiyor. Peki, oje sürmek bebeğe zarar verir mi? Hamilelikte oje sürmek zararlı mı? Hamilelikte oje sürülür mü? merak edilenler haberimizde.

Hamilelikte oje sürmek zararlı mı?

Ojelerin içerisinde bulunabilen 3 zehirli kimyasal olan DBP, tolüen ve formaldehit hamilelik için tehlike arz edebilir. DBP fetüste hormon üretimini etkilerken tolüen üreme sisteminde sorunlara, baş ağrısına ve gözlerde kaşınmaya neden olabilir. Formaldehit ise nefes darlığına yol açması ve özellikle kanser sebebi olmasıyla bilinen zehirli bir maddedir.

Bazı uzmanlar bu maddelere maruz kalındığında fetüsün etkileneceğini savunsa da ara sıra yapılan manikür ve pedikürün kesinlikle zararlı olduğuna dair kanıt yoktur.

İçinizin rahat olmasını istiyorsanız hamilelikte iyi havalandırılan bir güzellik salonuna gitmeyi tercih edin. Kütiküllerinizin kesilmemesini rica edin. Hamilelikte enfeksiyon riski daha fazla olduğundan ince derilerin kesilmesi bakteri ve mikroplara davetiye çıkarabilir.



