Hamilelikte pika sendromu nedir?

Hamileyken bir şeyler aşermek doğal kabul edilir. Hatta mevsimi olmayan meyveler, sebzeler aşereriz, bulması çok zor olsa bile... Ancak pika sendromu yaşayan kadınlar bunlardan çok daha fazlasını ve tuhafını aşerer...

BUGÜN NEYE AŞERİYORSUNUZ?

Hamilik döneminde yaşanan hormonal değişimler, beynin iştah merkezinde değişikliklere yol açar ve aşerme denilen iştah durumu ortaya çıkar. Bazı gıdalara aşırı istek duyma, her ne kadar hamilelik döneminde normal kabul edilse de bazı maddeler var ki, duyanları ve görenleri hayrete düşürüyor. Özellikle de hamilelik döneminde tat alma duyusunun gelişmesi bazı maddeleri çekici hale getirebilir. Çamur, tebeşir tozu, bulaşık süngeri ve toprak gibi…

HAMİLELİKTE PİKA SENDROMU NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Hamilelik sürecinde mevsimi olmayan meyve ve sebzeleri aşeren kadınlara rastlamak olağan bir durum olsa da çamur, toprak, kireç gibi besin dışı maddelere aşerilmesi şaşırtıyor. Daha çok demir, kalsiyum, bakır, çinko, B1 vitamini, B6 vitamini gibi eksikler sebebiyle ortaya çıktığı düşünülen hamilelikte pika sendromu, yabancı maddelere hissedilen karşı konulamaz dürtü olarak tanımlanıyor.

EĞER CANINIZ BUNLARI YEMEK İSTİYORSA…

Kömür, tebeşir tozu, sabun, un, kil, çamur, sigara külü, diş macunu, kibrit, lastik, naftalin, karbonat, mısır nişastası, pişmemiş patates. Tüm bu maddeler, hamilelikte meydana gelen pika sendromunun işaretidir. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli neden ise vücuttaki eksik olan maddeleri yerine koyma gayretidir. Bu noktada vücut, bebeğin gelişimini tamamlamak için daha fazla yemek isteyebilir.

3. AYDAN SONRA GEÇMİYORSA DİKKAT!

Hamilelikte aşerme genellikle gebelik sürecinin ilk 3 ayında daha fazladır. Zamanla aşırı yeme ihtiyacı ortadan kalkarak daha düzenli bir beslenme rutinine döner. Ancak yukarıda bahsedildiği gibi normal olmayan aşerme durumları yani pika sendromu, 3 ayın sonunda hala devam ediyorsa mutlaka psikolojik nedenler araştırılmalıdır. Çünkü bu konuda yapılan araştırmalar, hamilelik döneminde 3. aydan sonra devam eden pika sendromunun psikolojik tedavi görülmeden aşılamayacağını gösteriyor.

PİKA SENDROMU BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Yenilen maddeler, gıda dışı olduğundan içinde birçok zararlı bileşen olabilir. Özellikle de zehir ya da parazit içerme riski bulanan, metal, toprak, plastik gibi maddeler hem anne adayına hem de bebeğe zarar verir.

PİKA SENDROMU TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Pika sendromunun ortaya çıkmasındaki en önemli etken demir eksikliği olarak kabul edilir. Hamile biri de vücudundaki mineral ve demir eksikliğini gidermek için bu maddelere yönelir. Bu noktada uygulanacak demir eksikliği tedavisi bu maddelere olan yeme dürtüsünü büyük oranda durduracaktır. Bunun dışında hamileler de vitamin, mineral takviyesi alarak bu ihtiyaçlarını kontrol altına almaya çalışabilir. Yemek krizleri geldiği zaman alternatif olarak su içebilir veya sakız çiğneyebilir. Aşerdiği normal olmayan besinleri çevresinden uzak tutarak bu dürtüyü engelleyebilir.



