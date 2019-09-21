Hamilelikte sigara torunu da etkiliyor

İzmir’deki Çiğli Bölge Hastanesi’nin 56’sı kız 64’ü erkek yeni doğan bebekle yürüttüğü araştırmaya göre hamilelik süresi boyunca sigara içen annelerin kız bebeklerinin, ilerleyen yaşlarda doğurganlık problemi yaşayabileceğini ortaya çıkardı.

Sigara içen annelerin rahmindeki bebeklerin doğurganlıklarının ne şekilde etkileneceğinin araştırıldığı çalışmada, hamilelikte annesi sigara içen kız bebeklerin testosteron seviyesinde kayda değer bir artış gözlendi. Kadınlarda erkeklik hormonu testosteronun yüksek seviyede seyretmesinin sonuçları ise kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Araştırmacılar, hamilelikte sigara içmeyen annelerin kız ve erkek bebeklerinde bu etkilerin görülmediğini belirtiyor. Hamilelikte sigara içmek ayrıca birçok komplikasyona ve ölü doğum riskinin artmasına neden oluyor. Uzmanlar, kız bebeklerin uzun vadede doğurganlıklarının nasıl etkilendiğini de analiz etmeyi planlıyor.

ERKEN DOĞUM RİSKİ VAR

Uzmanlar, sigara içmenin erken doğum riskini arttırdığını belirtirken bu bebeklerin ilerleyen yaşlarında akciğer hastalıklarına yakalanma tehlikesinin doğduğuna da işaret ediyor. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya, Hamburg, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletleri, Federal Konsey’de sundukları öneriyle ülke genelinde içerisinde hamile kadınların ve çocukların bulunduğu araçlarda sigara içmenin yasaklanmasını talep etti.



