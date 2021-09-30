Balık mevsiminin başlamasıyla evlerden yükselen balık kokuları iştahları kabartıyor. İştahları kabartan hamsi tava nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız hamsi tava tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

HAMSİ TAVA TARİFİ

Hamsi tava malzemeler

1 kg hamsi

1 limonun suyu

Turp

Taze soğan

Mısır unu

Tuz

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

HAMSİ TAVA YAPILIŞI

Hamsileri ayıklayıp yıkayın. Düz bir tepsiye alıp üzerlerine limon suyunu gezdirerek dökün. Mısır ununu serpiştirin. Unun balıklara bulanması için tepsiyi sallayın. Ayçiçeği yağını kızartma tenceresinde kızdırın. Balıkları ilave edip çıtır çıtır olana kadar kızartın.



