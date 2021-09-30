Yemek Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası
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Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası

Yemek

Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası

Hamsinin eşsiz lezzetini hamsi tava tarifi ile daha da lezzeti hale getirebilirsiniz. Kıtır kıtır hamsi tava tarifi birçok kişinin çok sevdiği bir tarif. Peki, hamsi tava nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız enfes hamsi tava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

30 Eylül 2021, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
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Balık mevsiminin başlamasıyla evlerden yükselen balık kokuları iştahları kabartıyor. İştahları kabartan hamsi tava nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız hamsi tava tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

HAMSİ TAVA TARİFİ

Hamsi tava malzemeler

  • 1 kg hamsi
  • 1 limonun suyu
  • Turp
  • Taze soğan
  • Mısır unu
  • Tuz

Kızartmak için

  • Ayçiçeği yağı

HAMSİ TAVA YAPILIŞI

Hamsileri ayıklayıp yıkayın. Düz bir tepsiye alıp üzerlerine limon suyunu gezdirerek dökün. Mısır ununu serpiştirin. Unun balıklara bulanması için tepsiyi sallayın. Ayçiçeği yağını kızartma tenceresinde kızdırın. Balıkları ilave edip çıtır çıtır olana kadar kızartın.

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