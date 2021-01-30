Hamsili mısır ekmeği tarifi: Hamsili mısır ekmeği nasıl yapılır?
Özellikle Karadeniz'in gözdesi olan hamsi hemen hemen birçok kişi tarafından sevilerek yeniyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı deposu olan hamsiyle birçok tarif yapılabilir. Genellikle Karadeniz yöresinde karşımızı çıkan hamsili mısır ekmeği hayranları tarafından nasıl yapılır merak konusu. Hamsili mısır ekmeği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
30 Ocak 2021, Cumartesi 16:27 Son Güncelleme:
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Yöresel lezzet düşkünleri hamsili mısır ekmeği nasıl yapılır merak ediyor. Severek yiyeceğiniz ve tadına doyamayacağını hamsili mısır ekmeği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Hamsili mısır ekmeği tarifi
Hamsili mısır ekmeği malzemeler
- 3 su bardağı mısır unu
- 500 gram kılçığı çıkarılmış hamsi
- 1 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 5 dal taze soğan
Öncelikle kılçıkları çıkarılmış hamsileri ikiye bölün. Mısır ununa tuzu, şekeri ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. Ortasını çukur yaparak yoğurdu ve yumurtayı kırın. Biraz sıcak su ile yoğurarak cıvık bir hamur haline getirin. Ardından taze soğanları da yıkayıp, birkaç parçaya bölün. Böldüğünüz taze soğanları ve hamsileri de mısır ekmeği hamuruna ekleyin. Eğer hamur koyu olursa biraz sıcak su ilave edebilirsiniz. Fırın tepsisini yağlayın ve hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.