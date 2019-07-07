Hamza Köseoğlu kimdir? Kaç yaşında?

Hamza Köseoğlu kimdir? İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu'na yenildi. Sarı Fırtına olarak bilinen İsmail Balaban'ı yenen Hamza Köseoğlu bir anda gündem oldu. İşte Köseoğlu hakkındaki bilgiler...

HAMZA KÖSEOĞLU KİMDİR?

1986 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Hamza Köseoğlunu Babası ve Ağabeyi’de kendisi gibi güreşçi olduğundan tabii güreşçi olmak kaçınılmaz olmuş.

Babası Hamzadaki yeteneği tespit ettikten sonra elinden tuttuğu gibi Ağabeyi ile birlikte spor salonlarına götürür. Tam beş yıl Hamza Pehlivan minder ve yağlı güreşi beraberinde karakucak güreşlerinide tanıma fırsatı bulur. Yaşı on beşe geldiğinde ise Rüya Şehir Erzurum’dan rüyalarını gerçekleştirmek için ayrılma zamanı gelmiştir onun için.

İSTANBUL, İZMİR VE SON DURAK ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ

Önce İstanbul, sonra İzmir Şehirlerinde minder ve yağlı güreşi birlikte sürdürme gayreti ile yoğun bir tecrübe yıllarını arda arda devirmeye başlayan Hamza Köseoğlunun son durağı başkent Ankara oldu.

ASKİ Spor Kulübünde daha sıkı çalışmaların yanı sıra kategorisinde değişen kilolarda serbest stilde milli mayoya ulaşırken, diğer tarafta yağlı güreşin basamaklarını birer birer başa doğru çıkmayı başarıyordu. ASKİ Spor Kulübünde Mehmet Ayan Koordinatörlüğünde, Çakmar gibi ve değerli diğer hocalarıyla da minderde çalışmalarına titizlikle devam etti.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu başarılarında ise Hamza ve diğer sporcuların en büyük destekçisi oluyordu. Taha Akgül, Rıza Kayaalp gibi önemli sporcularla bir kulüpte olmak onun en büyük gurur kaynağı halindeydi.

ÇAYIRLARDA BASAMAKLAR BİR BİR BAŞARIYA DÖNÜŞTÜ BAŞ YILI 2014

Sırasıyla Deste Büyük Boyda 2. lik, 2012 de küçükorta büyük boyda 1. lik, 2013 yılına gelindiğinde ise Antalya Elmalı’da yapılan güreşlerde Büyük orta güreşlerinde birinci olarak Baş altına yükseldi. Tabi burada TGF Yağlı güreşe katkı olarak gördüğüm en iyi uygulaması, yetenekli Pehlivanların erkenden önünü açıp yıldızlaşma yolunda iyi bir adım olarak değerlendirmişimdir.

Hamza Köseoğlu Pehlivanın hızlı çıkışı devam etti. 2014 Yılına gelindiğinde ise sezon boyunca piyasa güreşlerinde çok başarılı bir sezon geçiriyordu. Kırkpınar’da başarı kaçınılmazdı Hamza Pehlivan için. Dadaşların gururu haline gelmiş artık Baş olma zamanı diyordu yağlı güreş otoriteleri. Öylede oldu.

653. KIRKPINARDA 2014 YILI KIRKPINAR BAŞ ALTI BİRİNCİSİ HAMZA KÖSEOĞLU OLDU

Rüya Şehir Erzurum’dan 15 yaşında yola çıktığında,Hamza Pehlivan’ın rüyalarını süsleyen Baş Pehlivan olma arzusu nihayet gerçek olmuştu. O artık bir baş Pehlivandı. Kırkpınar Türkiye’nin Trakya coğrafyasında olmasına rağmen, Bulgaristan Deliorman’a yakın Serhat Şehri Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ dahil olmak üzere maalesef Kırkpınar’da Baş Pehlivan kalmamıştır. Tabi bu durum çok iç açıcı değil. Ancak Soner Toto, Çelik ve Yanık Kardeşlerden umutla bu gelişmeyi bekliyoruz. Şimdi nereden girdik bu konuya demeyelim. Erzurum Dadaş Kentinden hem minder, öte yandan Yağlı güreşimizde böylesine kültür hazinesine sahip olan ilin Hamza Köseoğlu gibi bir Baş Pehlivana sahip olması büyük bir şans olduğuna dikkat çekmek istedim.

HAMZA KÖSEOĞLU OYUN ÖZELLİKLERİ

Biz süre Adem Kara ustalığında Recep Kara, Abdullah Güngör, Serhat Balcı ve Salih Erinç gibi kendisi gibi minder tecrübesi olan arkadaşlarıyla aynı takımda çalışmasına rağmen bu sezon tek başına çalışmalarına devam etmektedir.

Minderden geldiği için Köseoğlunun puanlama süresini taktiksel olarak kullandığını gözlemlerimizde tespit ettiğimiz yanlarından birisi olurken, güreş içerisindeki dayanıklılığı, çabuk ve çevik hareketleri kolay pes etmeyişi vede tek dalmaları sonrasında TURBO Lakabı özelliklerini yansıtmaktadır.

Künde oyunu gününde ve çok istediğinde en iyi yaptığı oyunlar içindedir.