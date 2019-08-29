Ünlü oyuncu, Bodrum’daki işletmelerin fahiş fiyat politikaları nedeniyle yaz boyunca gündemden düşmediği hatırlatılınca şöyle dedi:

"Bodrum’da fiyatlar yüksekti. Oradaki işletmeler 3 ay kazanacaklar diye yerli-yabancı turistlere yüksek fiyatları resmen geçirdiler.

'HALKIN PLAJINDA DENİZE GİRDİM, PAZARDAN ALIŞVERİŞ YAPTIM'

İyi ki orada evim var. Bu sebeple etkilenmedim. Her gün dışarıda yemek zorunda kalmadım. Halk plajında denize girdim. Pazardan alışveriş yaptım. Bir problem yaşamadan döndüm."

MANTI ÇORBASINA 60 TL VERMİŞTİ

Hande Ataizi yıllar önce Bodrum’da bir mantı çorbasına 60 TL verince isyan etmişti.

BU YAZ PAHALILIKTAN ŞİKAYET EDEN ÜNLÜLER

-İvana Sert

-Demet Akalın

-Cemil İpekçi

-Çağla Şıkel

-Enis Arıkan

-Süreyya Yalçın

-Aslı Tandoğan

Müge Dağıstanlı/ POSTA

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