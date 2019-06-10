Hande Ataizi şikayetini geri çekti!
Hande Ataizi ile Pastel Film'in ortağı Yaşar İrvül arasında yıllardır devam eden davada, oyuncu sürpriz bir kararla şikayetinden vazgeçti, dosya kapandı
Hande Ataizi ile Pastel Film'in ortağı Yaşar İrvül arasında yıllardır devam eden davada sürpriz gelişme yaşandı.
Ataizi, Kara Duvak isimli diziden alamadığı 6 bölümün ücretinin ödenmesi için dava açmıştı. İrvül hakkında, 'zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik' suçundan 5 yıla kadar dava açılmıştı.
Ancak oyuncu, sürpriz bir kararla şikayetinden vazgeçti, dosya kapandı. (Sabah)